LIVE Italia-Islanda, Qualificazioni Europei basket 2025 in DIRETTA: tornano Melli e altri big

Buongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Italia-Islanda, quarta giornata delle Qualificazioni agli Europei di basket 2025! Back-to-back per gli azzurri dopo la trasferta nel nord Europa di venerdì sera, nel match che chiude questa finestra di novembre con la prossima ed ultima in programma a febbraio 2025.

I nostri portacolore cercano il quarto successo consecutivo dopo aver battuto gli islandesi pochi giorni fa in quel di Reykjavik (71-95), con 19 punti di uno scatenato Grant Basile ed un ottimo Giordano Bortolani autore di 15 punti. In caso di vittoria pass per la rassegna continentale in tasca per i ragazzi di Gianmarco Pozzecco, che potrà contare sull’apporto dei giocatori di Eurolega come Nicolò Melli e Alessandro Pajola.

L’Islanda cercherà invece di riscattare il ko rimediato tra le mura amiche, con la compagine nordica ancora ad una sola vittoria e tre sconfitte nel girone B. Fari puntati ancora su Fridriksson e su Gudmunsson, con Hlinason pronto a raccogliere rimbalzi per distribuire palloni ai compagni che cercheranno di armare il braccio per andare a bersaglio da qualsiasi posizione.

Inizio del match previsto alle ore 20:30 al PalaBigi di Reggio Emilia completamente esaurito, con la diretta TV affidata alle telecamere di Sky Sport Arena (canale 204) e quella streaming disponibile su SkyGO, Now TV e DAZN. Buon divertimento a tutti, con la diretta Live di OA Sport!