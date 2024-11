Basket femminile: Schio vince il big match, Battipaglia lo spareggio salvezza

Si è conclusa pochi minuti fa l’ottava giornata del massimo campionato italiano femminile di basket e sono diversi i risultati importanti usciti dai parquet del Belpaese. Sia nella corsa playoff, sia in quella salvezza. Ecco cosa è successo oggi.

L’anticipo delle 16 era un vero e proprio spareggio salvezza, con Battipaglia (penultima con 1 vittoria) che ospitava il San Martino di Lupari, ancora fermo a zero successi. E le padrone di casa sfruttano un secondo quarto di alto livello, chiuso con un parziale di 29-17, per scavare il gap decisivo che condanna le ospiti al sesto ko consecutivo per 84-75.

Quattro, invece, i match giocati alle 18. Venezia parte bene a Faenza, poi ha un piccolo passaggio a vuoto a metà primo quarto, ma a quel punto cambia nuovamente ritmo e chiude virtualmente i giochi all’intervallo sul +18. Venete che così possono gestire senza problemi e imporsi per 49-75. Musica non dissimile a Campobasso, dove contro la Brixia Brescia le molisane faticano un po’ nel primo quarto, ma poi accelerano e si portano al riposo in vantaggio di 17 punti. Lombarde che provano a restare in partita, ma non chiudono mai il gap e alla fine devono lasciar scappare via Campobasso che vince 90-69.

Sembra poter dominare, invece, la sfida contro l’Alpo la Geas Sesto San Giovanni, che parte fortissimo, ma le milanesi concedono troppo in difesa e le venete riescono a restare in partita andando al riposo sul -9. Ma nel terzo quarto la Geas torna a dettare legge, non concede più nulla in difesa e chiude il discorso vincendo per 108-81. Grande equilibrio nel primo quarto tra Tortona e Schio, in quello che era il big match di giornata. Ma con il passare dei minuti le venete scavano piano un solco che diventa enorme all’intervallo, con Schio avanti di 20. Ora le ospiti possono controllare il match, senza forzare, e al termine di un bell’incontro si impongono per 75-84.