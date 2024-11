Italia-Islanda oggi in tv, Qualificazioni Europei basket 2025: orario, programma, streaming

L’Italbasket torna subito in campo per le Qualificazioni agli Europei 2025! Oggi lunedì 25 novembre alle ore 20:30 il PalaBigi di Reggio Emilia ospiterà il match tra gli azzurri e l’Islanda per la quarta giornata del girone B, dove in caso di vittoria la compagine tricolore staccherebbe il pass per il torneo continentale (si qualificano le prime tre classificate per ogni gruppo).

La rappresentativa del Belpaese vuole calare il poker dopo il successo esterno di venerdì in terra islandese (71-95), dove nonostante un roster limitato i ragazzi tricolore hanno tirato fuori l’orgoglio fornendo prestazioni degne di nota come quella di Grant Basile (19 punti) e di Nicola Akele (13 punti e 10 rimbalzi). Il CT Gianmarco Pozzecco avrà a disposizione anche Nicolò Melli ‘padrone di casa’ e gli altri giocatori del calibro di Achille Polonara ed Alessandro Pajola reduci dagli impegni in Eurolega.

L’Islanda cercherà di mettere ancora in difficoltà l’Italia come nel confronto di venerdì, dove nel terzo quarto è risalita con un parziale di 15-0 prima di subire la reazione italiana che di fatto ha poi indirizzato la partita sui binari giusti. Coach Pedersen si affiderà ancora una volta alle giocate di Fridriksson e di Gudmunsson, con Hlinason ad osservare il pitturato e Steinarsson a dettare i ritmi di gioco.

Palla a due che verrà alzata al PalaBigi di Reggio Emilia alle 20:30. La diretta TV sarà garantita da Sky Sport Arena (canale 204), con la diretta streaming disponibile su SkyGO, Now TV e DAZN. Ci sarà anche OA Sport, con la diretta Live testuale per non farvi perdere davvero nulla della sfida che attende l’Italbasket!

CALENDARIO QUALIFICAZIONI EUROPEI BASKET 2025 OGGI

Lunedì 25 novembre

Ore 20:30 Italia-Islanda – Diretta TV su Sky Sport Arena (Canale 204)

PROGRAMMA ITALIA-ISLANDA QUALIFICAZIONI EUROPEI BASKET 2025 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport