ATP Finals 2024: Bolelli e Vavassori sconfitti da Krawietz e Puetz, ma è ancora tutto aperto

In un’ora e 28 minuti arriva il primo momento in cui i colori italiani non significano vittoria alle ATP Finals di Torino. Nel torneo di doppio, infatti, Simone Bolelli e Andrea Vavassori escono sconfitti contro Kevin Krawietz e Tim Puetz. 7-5 6-4 il punteggio a favore dei tedeschi, e sarà dunque il match contro la coppia numero 1 al mondo, quella formata da Marcelo Arevalo di El Salvador e dal croato Mate Pavic, a decidere quale sarà il destino della coppia tricolore: semifinale o uscita di scena nel gruppo intitolato a Bob Bryan.

Nel primo set le opportunità iniziali le hanno i due azzurri, con Puetz che riesce ad annullare con il servizio le due palle break (una più deciding point) che subito i tedeschi devono affrontare. Va detto che, sulla seconda, è il rovescio aggressivo di Bolelli che termina in rete. Ancora sul 3-3 si arriva sul 40 pari, ma qui Puetz trova un’altra bella seconda che non aiuta Vavassori. Sul 4-5, invece, sono i tedeschi ad avere due set point, ma in questo caso è Bolelli a servire molto bene. Nel game successivo altra chance di andare avanti, con Vavassori che mette insieme un grande pallonetto, ma sbaglia la risposta successiva. Puetz risale in cattedra sul 5-6: gran rovescio, altri due set point. Vavassori è abile sul primo, ma sul secondo c’è un lob di grandissima qualità del nativo di Francoforte, i due azzurri non si chiamano la palla e il risultato è il 7-5.

Nel secondo parziale, dopo una prima metà dalle emozioni sostanzialmente relative, è Vavassori il primo a mettere insieme una serie di colpi di ottima fattura per riuscire a evitare un altro allungo dei due tedeschi (Puetz sempre in gran spolvero, ma anche Krawietz come supporto funziona molto bene). Sul 4-4 per certi versi occasione mancata dopo lo 0-30, ma sul 4-5 si decide tutto. Bolelli non tira su una volée bassa ed è 15-40; il secondo match point è quello buono per la coppia tedesca, che conquista l’accesso al penultimo atto già da stasera.

Appena tre i punti in più vinti dalla coppia tedesca (58-61), a testimonianza di un grandissimo equilibrio che si denota anche su tutto il resto dei dettagli (prima, seconda, punti vinti con ciascuna). All’atto pratico, sono le piccole cose qui ad aver fatto la differenza, e a Torino tra due giorni ci sarà per i due azzurri una forte necessità di sostegno anche dal pubblico.