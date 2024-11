I possibili convocati di Filippo Volandri nelle Finali di Coppa Davis: poche sorprese e Sinner riferimento

Si è in attesa di sapere quali saranno le scelte di Filippo Volandri in vista della Final Eight di Coppa Davis, prevista dal 19 al 24 novembre a Malaga (Spagna). Sul veloce indoor iberico, gli azzurri andranno in cerca di una conferma, dopo il trionfo del 2023. Ci si chiede quali saranno le scelte del capitano non giocatore toscano e, stando a quelli che sono i rumours, non ci dovrebbero essere grosse sorprese.

Volandri, infatti, dovrebbe prendere in considerazione il seguente quintetto: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Con l’augurio che non ci siano problemi fisici che vadano a inficiare sulle scelte, si va in questa direzione. Sinner ha voglia di vestire l’azzurro, dopo aver saltato per problemi fisici le Olimpiadi e deciso di non disputare il Round Robin di Davis a Bologna per i pochi giorni di recupero dopo la Finale vinta agli US Open.

L’altoatesino (n.1 del mondo), impegnato nelle ATP Finals a Torino, è stato il trascinatore dell’edizione passata in Spagna e l’intenzione è quella di replicare. Il ruolo di n.2 in singolare se lo dovrebbero giocare Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. Il toscano ha messo in mostra un’ottima seconda parte di stagione, dal Roland Garros in avanti, condita da grandi risultati sull’erba in particolare e una crescita globale del proprio tennis.

Allo stesso modo, Berrettini è stato fondamentale nella qualificazione che gli azzurri hanno affrontato a Bologna e il suo attaccamento alla maglia è particolare. Avere a disposizione una versione del romano ottimale potrebbe essere un valore aggiunto. E poi un doppio collaudato, capace di raggiungere due Finali Slam nel 2024 e di conquistare tre titoli nel massimo circuito internazionale su tre superfici diverse. Come Sinner, poi, il bolognese e il piemontese sono impegnati nelle Finals del doppio. Non resta che attendere l’ufficialità.