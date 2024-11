Atletica, Mo Farah insegue i ladri e si fa restituire il telefonino

I ladri non avevano capito chi stavano per derubare, o quantomeno non avevano fatto bene i conti con la sua condizione fisica nonostante il ritiro dall’attività agonistica: il britannico Mo Farah è stato vittima di un tentativo di furto, ma ha inseguito i ladri e si è fatto restituire il maltolto.

Secondo quanto scritto dal Daily Mail, che riporta oggi l’episodio, accaduto in realtà qualche settimana fa, l’ormai ex mezzofondista stava facendo jogging con la moglie a Londra ed aveva poggiato il telefonino su un muretto all’interno della sua proprietà.

Poco dopo un furgone si è fermato nei pressi del muretto, il ladro è sceso, ha rubato il cellulare ed è risalito sul mezzo, poi ripartito immediatamente: il britannico ha rincorso il furgone, lo ha raggiunto, e si è fatto restituire la refurtiva dal malvivente.

La notizia è venuta fuori in quanto, nonostante il lieto fine della vicenda, Farah ha deciso comunque di sporgere denuncia, in quanto il tentativo di furto è avvenuto all’interno della sua proprietà: la polizia ha affermato di aver aperto un’indagine sull’accaduto.