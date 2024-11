Atletica, Marta Zenoni al via del Cross Valmusone: entra nel vivo il percorso verso gli Europei

Prosegue il countdown verso i Campionati Europei di Cross 2024, in programma ad Antalya (Turchia) domenica 8 dicembre. Per quanto riguarda i colori azzurri, questo weekend va in scena a Osimo – in provincia di Ancona – il Cross Valmusone, seconda tappa del percorso di avvicinamento in vista della rassegna continentale di corsa campestre.

La dodicesima edizione della kermesse marchigiana rappresenta uno dei vari eventi che verranno presi in considerazione per la scelta della squadra che rappresenterà l’Italia tra un mese ad Antalya. Nella gara corta, sulla distanza dei 2 chilometri al campo scuola della Vescovara, vedremo in azione anche la 25enne Marta Zenoni (Luiss).

La mezzofondista nativa di Bergamo aveva partecipato un anno fa alla staffetta azzurra del cross in occasione degli Europei di Bruxelles. Nella prova lunga, sui 7500 metri, ha confermato invece la sua presenza a Osimo la piemontese Valentina Gemetto, reduce dal suo primo titolo italiano assoluto imponendosi nei 10 km su strada ai Tricolori di Arezzo.

Gara femminile in cui sono attese anche Michela Cesarò e le under 23 Ilaria Bruno, Melissa Fracassini, Agnese Carcano, mentre tra gli uomini ci saranno il campione italiano 2023 Marco Fontana Granotto e le giovani promesse Konjoneh Maggi e Stefano Benzoni. Da seguire infine con attenzione, nella competizione da 4,5 km per junior e allievi, l’argento europeo U18 dei 3000 metri Vittore Borromini.