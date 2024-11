Atletica, Nadia Battocletti illumina il cast azzurro al via della Cinque Mulini

Grande attesa in vista della 92ma edizione della Cinque Mulini, che si terrà domenica 17 novembre a San Vittore Olona (Milano). Nuova collocazione temporale per la leggendaria corsa campestre lombarda, che andrà in scena in maniera assolutamente inedita in una dimensione autunnale per venire incontro alle esigenze degli atleti italiani di punta impegnati nel percorso di avvicinamento verso gli Europei di cross 2024, previsti ad Antalya l’8 dicembre.

“La nuova collocazione in calendario ben si adegua alle nuove necessità del cross. Per storia la Cinque Mulini è ‘il’ cross italiano, senza togliere nulla agli altri. La corsa campestre ha un’importanza strategica nella preparazione, anche se l’Italia su questo piano è più indietro culturalmente rispetto ad altri Paesi come la Gran Bretagna“, ha spiegato il presidente federale Stefano Mei nel suo intervento tramite collegamento video durante la presentazione ufficiale dell’evento.

La storica gara tra i mulini, valevole come tappa Gold del World Athletics Cross Country Tour, potrà fregiarsi della presenza di una stella tout-court dell’atletica italiana come Nadia Battocletti. La vice-campionessa olimpica in carica dei 10.000 metri aprirà la sua stagione della campestre proprio alla Cinque Mulini, con l’obiettivo riportare l’Italia sul gradino più alto del podio in questa kermesse 34 anni dopo l’ultima volta (Nadia Dandolo nel 1990).

“In salute e con i problemi fisici dell’estate alle spalle: sono pronta per la Cinque Mulini. Conosco questa gara sin da bambina, quando ero cadetta era una corsa campestre che mi permetteva di confrontarmi con le ragazze di altre regioni. Le previsioni parlano di una domenica uggiosa? Per me sarebbe perfetto. Dopo San Vittore Olona correrò in un altro cross Gold del World Tour, ad Alcobendas, in Spagna, il 24 novembre“, ha dichiarato la trentina.

Battocletti non sarà l’unica azzurra di spicco ai nastri di partenza del Cross milanese, infatti sono iscritte sulla distanza dei 6 km anche Federica Del Buono, Ludovica Cavalli e la fresca vincitrice del Cross Valmusone Valentina Gemetto. In campo maschile sono attesi sul fronte italiano Pietro Arese, Ossama Meslek, Osama Zoghlami, Daniele Meucci e Nekagenet Crippa.