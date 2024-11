Pietro Riva e la nuova avventura nella maratona: “Sarò prudente, ma ho un obiettivo”

Pietro Riva è stato l’ospite speciale dell’ultima puntata di Sprint2u, trasmissione di approfondimento sull’atletica condotta da Ferdinando Savarese e andata in onda sul canale Youtube di OA Sport. Protagonista di un’annata sin qui abbastanza positiva, in cui spicca la medaglia d’argento conquistata nella mezza maratona degli Europei di Roma, l’azzurro si sta preparando per il suo debutto assoluto in una Maratona.

Il 27enne piemontese sarebbe iscritto alla Maratona di Valencia del 1° dicembre, ma l’evento è a rischio cancellazione dopo l’alluvione: “Per ora la Maratona non è stata annullata, quindi la preparazione viene fatta per Valencia. Penso che gli organizzatori, con il massimo rispetto per la città, proveranno a far di tutto per fare in modo che ci sia. Poi se ci sarà una decisione istituzionale o politica nel cancellarla ne dovranno prendere atto anche loro. Personalmente penso sia anche un’occasione per stare vicino alla città o comunque per darle una piccola mano per rialzarsi, visto che 30 mila persone che corrono una Maratona sono anche un indotto economico importante per la città“.

“Ci sono ovviamente problemi di lutto cittadino e anche organizzativi, perché giustamente va data la priorità agli sfollati che magari sono ancora in hotel perché la loro casa è stata distrutta piuttosto che dare delle camere a dei corridori che vanno a Valencia per correre la Maratona. Se verranno risolte queste due problematiche, io penso che si farà. Staremo a vedere. Comunque non potranno dirlo tra molto, non sarà una decisione dell’ultimo minuto“, spiega Riva.

Sul suo avvicinamento alla prima Maratona delle carriera: “Sono molto curioso di provare questa nuova avventura. Le motivazioni che mi hanno spinto a provare sono molteplici e, parlando dell’avvicinamento, per ora ho avuto una preparazione buona. Non ottima per via di alcuni problemi di salute, tra cui una sorta di influenza prima dei Campionati Italiani di Arezzo ed un problema al ginocchio prima della mezza maratona di Valencia. Purtroppo ho avuto anche un lutto personale abbastanza importante, ma fortunatamente le cose più importanti della preparazione le ho fatte e sto continuando a farle. Ho corso tre gare nella mia preparazione: due non sono andate come volevo, la 10 di Praga e la mezza di Udine a settembre, mentre gli Assoluti sono andati molto bene. Lì non si corre per il tempo, solo per la posizione, e ho vinto. Ora sono carico e fiducioso per questa avventura“.

“La mia prima Maratona sarà un po’ una prova, anche perché è l’unica gara per la quale non si corre quasi mai in allenamento oltre la distanza che poi vai ad affrontare. Negli allenamenti che ho fatto mi sento abbastanza a mio agio, ma chiaramente la gara è una cosa diversa. Sicuramente adotterò un approccio prudente in questa mia prima uscita, spero di non andarmi a schiantare nella prima parte. Poi non si sa mai, ma vorrei finirla in bella spinta. Valencia è una delle gare più veloci al mondo ed in condizioni perfette mi piacerebbe fare sotto le 2 ore e 9 minuti. Sarebbe un buon esordio e spero sia abbastanza nelle mie corde“, dichiara l’atleta italiano classe 1997.

Questo e molto altro nella video intervista integrale a Pietro Riva, nell’ultima puntata di Sprint2u.