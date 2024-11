Atletica, Nadia Battocletti stella azzurra alla Cinque Mulini in attesa degli Europei di cross

Domenica 17 novembre si terrà la Cinque Mulini 2024, per la prima volta collocata in una dimensione autunnale. Si tratta della 92ma edizione della leggendaria corsa campestre di San Vittore Olona (Milano), pronta ad accogliere un cast di buon livello internazionale in cui spiccano alcune eccellenze azzurre oltre ad astri nascenti del mezzofondo africano.

Riflettori puntati sul rientro agonistico di Nadia Battocletti, che comincia proprio con la storica gara tra i mulini il suo percorso di avvicinamento verso i Campionati Europei di cross in programma l’8 dicembre ad Antalya. La trentina, reduce da una stagione meravigliosa in cui ha centrato la doppietta 5000-10.000 nella rassegna continentale di Roma e l’argento olimpico a Parigi, proverà a regalare all’Italia un successo che manca da 34 anni (Nadia Dandolo nel 1990).

“In salute e con i problemi fisici dell’estate alle spalle: sono pronta per la Cinque Mulini. Conosco questa gara sin da bambina, quando ero cadetta era una corsa campestre che mi permetteva di confrontarmi con le ragazze di altre regioni. Le previsioni parlano di una domenica uggiosa? Per me sarebbe perfetto. Dopo San Vittore Olona correrò in un altro cross Gold del World Tour, ad Alcobendas, in Spagna, il 24 novembre”, le dichiarazioni dell’azzurra durante la presentazione della corsa.

Oltre a Battocletti sono iscritte anche la diciottenne keniana Sheila Jebet, la tedesca Elena Burkard e le italiane Federica Del Buono, Ludovica Cavalli, Valeria Roffino, Valentina Gemetto, Aurora Bado, Micol Majori, Rebecca Lonedo, Elisa Palmero, Nicole Reina, Gaia Colli e Federica Zanne. In campo maschile si svolgerà presumibilmente una battaglia campale tra Etiopia e Kenya, con alcuni azzurri come Pietro Arese e Ossama Meslek pronti ad inserirsi nelle posizioni di vertice.