Atletica: Mo Farah, niente Olimpiadi. Fallito il minimo sui 10000 metri

Mo Farah non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo nei 10000 metri. Il britannico, 38 anni e quattro titoli a cinque cerchi, ha mancato a Manchester la qualificazione. Avrebbe dovuto ottenere un tempo di 27’28” e invece si è fermato a 27’47″04.

Si tratta di quella che, con altissime probabilità, era la sua ultima chance di entrare a far parte della squadra della Gran Bretagna per il Giappone: i termini per le qualificazioni sono fissati infatti per il 29 giugno, dunque fra tre giorni. Un tempo che anche per lui è evidentemente minimale.

Farah, dopo una partecipazione senza lasciare il segno a Pechino 2008 nei 5000, ha raccolto due medaglie d’oro sia su questa distanza che su quella doppia tanto a Londra 2012 quanto a Rio 2016.

Nel suo palmares figurano anche 6 titoli mondiali, 5 europei outdoor e 2 indoor e uno di cross. Una carriera, la sua, che ha però vissuto anche varie ombre in virtù del suo stretto legame con l’allenatore Antonio Salazar, che nel 2019 è stato messo alla porta per quattro anni per, tra le altre cose, traffico di testosterone e incitamento al doping.

Foto: LaPresse