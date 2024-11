Alcaraz più fuori che dentro alle ATP Finals: scoglio Zverev e un favore da Rublev

Al termine della seconda giornata del Gruppo John Newcombe del torneo di singolare delle Nitto ATP Finals 2024, non ci sono verdetti definitivi sui due qualificati alle semifinali, anche se il tedesco Alexander Zverev è ad un solo set dal passaggio del turno e nella prossima tornata affronterà l’iberico Carlos Alcaraz, il quale invece è a forte rischio. Situazione disperata per il russo Andrey Rublev, che se la vedrà con il norvegese Casper Ruud, il quale potrebbe centrare un’inattesa qualificazione al penultimo atto.

SCENARI GRUPPO JOHN NEWCOMBE

1) Indipendentemente dal punteggio, se Alexander Zverev sconfigge Carlos Alcaraz e Casper Ruud sconfigge Andrey Rublev, allora Alexander Zverev vince il girone e Casper Ruud si qualifica come 2°.

2) Indipendentemente dal punteggio, se Carlos Alcaraz sconfigge Alexander Zverev e Andrey Rublev sconfigge Casper Ruud, allora Carlos Alcaraz vince il girone e Alexander Zverev si qualifica come 2°.

3) Se Alexander Zverev sconfigge Carlos Alcaraz in 2 set e Andrey Rublev sconfigge Casper Ruud in 2 set, allora Alexander Zverev vince il girone e l’ordine dei giocatori rimanenti è determinato dalla percentuale di giochi vinti.

4) Se Alexander Zverev sconfigge Carlos Alcaraz in 2 set e Andrey Rublev sconfigge Casper Ruud in 3 set, allora Alexander Zverev vince il girone e Casper Ruud si qualifica come 2°.

5) Se Alexander Zverev sconfigge Carlos Alcaraz in 3 set e Andrey Rublev sconfigge Casper Ruud in 2 set, allora Alexander Zverev vince il girone e Carlos Alcaraz si qualifica come 2°.

6) Se Alexander Zverev sconfigge Carlos Alcaraz in 3 set e Andrey Rublev sconfigge Casper Ruud in 3 set, allora Alexander Zverev vince il girone e Casper Ruud si qualifica come 2°.

7) Se Carlos Alcaraz sconfigge Alexander Zverev in 2 set e Casper Ruud sconfigge Andrey Rublev in 2 set, allora Andrey Rublev viene eliminato e l’ordine dei giocatori rimanenti è determinato dalla percentuale di giochi vinti.

8) Se Carlos Alcaraz sconfigge Alexander Zverev in 2 set e Casper Ruud sconfigge Andrey Rublev in 3 set, allora Carlos Alcaraz vince il girone e Alexander Zverev si qualifica come 2°.

9) Se Carlos Alcaraz sconfigge Alexander Zverev in 3 set e Casper Ruud sconfigge Andrey Rublev in 2 set, allora Alexander Zverev vince il girone e Casper Ruud si qualifica come 2°.

10) Se Carlos Alcaraz sconfigge Alexander Zverev in 3 set e Casper Ruud sconfigge Andrey Rublev in 3 set, allora Alexander Zverev vince il girone e Casper Ruud si qualifica come 2°.