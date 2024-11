ATP Finals 2024, Alexander Zverev regola in due set Casper Ruud e si porta ad un passo dalle semifinali

Il tedesco Alexander Zverev si porta da solo in testa al Gruppo John Newcombe del torneo di singolare delle ATP Finals 2024 di tennis: a Torino il tennista teutonico regola per 7-6 (3) 6-3 il norvegese Casper Ruud in un’ora e 28 minuti di gioco e nell’ultimo turno avrà bisogno di un set contro lo spagnolo Carlos Alcaraz per avere accesso alle semifinali.

Nel primo set i servizi sono dominanti e soltanto il secondo game, nel quale Zverev si fa raggiungere dopo essere stato sul 40-15, si conclude ai vantaggi: non ci sono palle break ed l’epilogo più giusto è il tiebreak. Il tedesco piazza il minibreak in avvio e scappa sul 3-0, poi trova un secondo minibreak di margine ed allunga sul 4-1, scappando fin sul 6-1, ed infine chiude alla terza occasione, la prima col servizio a disposizione, sul 7-3 dopo 54 minuti.

Nella seconda partita si ripete il canovaccio visto nella prima frazione, con i giocatori a dominare in battuta, senza palle break o game ai vantaggi fino al 3-3. A quel punto, però, Zverev approfitta di un passaggio a vuoto di Ruud, che nell’ottavo gioco cede la battuta a quindici: il tedesco converte l’unico break point del match e, piazzando un parziale di 12 punti a 2 negli ultimi tre giochi, va a vincere sul 6-3 in 34 minuti.

Le statistiche sono tutte a favore del teutonico, che fa la differenza con la prima di servizio, sulla quale porta a casa l’87% dei punti, contro il 73% del norvegese. Il teutonico mette a segno molti più vincenti, 28-13, ma concede anche più gratuiti, 19-9, riuscendo però a conquistare, nel complesso, ben 15 punti in più dell’avversario, 66 contro 51. Per il tedesco ben 11 ace ed un solo doppio fallo.