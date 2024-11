A che ora Milano-Conegliano oggi, A1 volley femminile: programma, tv, streaming

Oggi venerdì 22 novembre (ore 20.30) si gioca Milano-Conegliano, incontro valido per la nona giornata della Serie A1 di volley femminile. All’Unipol Forum di Assago va in scena il big match per eccellenza del massimo campionato italiano, lo scontro diretto tra la seconda forza del torneo e la capolista imbattuta: l’Imoco svetta in classifica con cinque punti di vantaggio nei confronti del Vero Volley e proverà a distanziare ulteriormente le rivali, mentre le padrone di casa proveranno a ridurre il distacco.

Le Pantere hanno infilato nove successi consecutivi, mentre le meneghine sono incappate in una sconfitta nei primi due mesi del torneo. Sarà una rivincita della Supercoppa Italiana, ma anche dell’ultima finale della Champions League, entrambe vinte dalla compagine veneta. Si preannuncia un duello rovente tra gli opposti Isabelle Haak e Paola Egonu, che saranno affiancate rispettivamente dalle schiacciatrici Gabi e Zhu Ting e Myriam Sylla e Nika Daalderop.

In dubbio la regista Alessia Orro per le lombarde, mentre le venete saranno guidate da Joanna Wolosz. Milano potrà contare anche sulla centrale Anna Danesi, mentre in reparto tra le fila dell’Imoco ci saranno Sarah Fahr e Cristina Chirichella (o Marina Lubian). Monica De Gennaro il libero del sestetto guidato da coach Daniele Santarelli, per quella che sarà un’autentica parata delle azzurre capaci di conquistare la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Milano-Conegliano, big match della nona giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e VBTV, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MILANO-CONEGLIANO VOLLEY OGGI

Venerdì 22 novembre

Ore 20.30 Numia Vero Volley Milano vs Prosecco Doc Imoco Conegliano – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA MILANO-CONEGLIANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.