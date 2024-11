A che ora la MotoGP su TV8 oggi: programma in chiaro gara GP Barcellona 2024

Il Gran Premio della Solidarietà 2024 valido per il Motomondiale si disputerà nella giornata di domenica 17 novembre. Come risaputo, l’appuntamento prende il posto del Gran Premio della Comunità Valenciana, cancellato in seguito alla terrificante alluvione che ha colpito la città spagnola una ventina di giorni orsono.

L’autodromo costruito a Cheste, cittadina situata a ridosso dei sobborghi di Valencia, non ha subito danni di particolare rilievo. Cionondimeno, le vie d’accesso al circuito hanno patito qualche conseguenza. Soprattutto, in un momento drammatico come questo, ci sono ben altre priorità rispetto all’imbastire un GP del Motomondiale.

Dunque, si torna al Montmelò. A maggio, in MotoGP, vinse Francesco Bagnaia, mentre la Sprint fu appannaggio di Aleix Espargarò. Le classi inferiori premiarono invece Ai Ogura (Moto2) e David Alonso (Moto3). Cosa succederà oggi? Per scoprirlo basterà seguire il Gran Premio della Solidarietà in TV. Come?

GP SOLIDARIETA’ 2024 MOTOGP IN TV

TV IN CHIARO – È prevista copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) proporrà gratuitamente live le gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà integralmente in diretta tutte le gare del Montmelò. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di garantire la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento iberico potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio della Solidarietà, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8 IN CHIARO – GP SOLIDARIETA’ 2024

PALINSESTO DOMENICA 17 NOVEMBRE

Ore 11.00, Gran Premio MOTO3, Diretta

Ore 12.20, Gran Premio MOTO2, Diretta

Ore 14.00, Gran Premio MOTOGP, Diretta

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP – GP SOLIDARIETA’ 2024

PALINSESTO DOMENICA 17 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 9.40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 11.00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 12.15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 14.00, GRAN PREMIO MOTOGP