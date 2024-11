A che ora la F1 su TV8 oggi, gara GP Las Vegas 2024: programma differita in chiaro

Il Gran Premio di Las Vegas 2024 di Formula 1 avrà luogo tra il 23 e il 24 novembre. Non si può spiegare altrimenti quanto avverrà nel Nevada. D’altronde, la scelta di far partire la gara nella tarda serata del sabato locale unita alle nove ore di fuso orario tra il nostro Paese e l’iconografica città statunitense, faranno sì che alle nostre longitudini il GP scatterà alla primissima mattina della domenica.

Sarà la seconda edizione de jure del Gran Premio di Las Vegas, la quarta de facto. La discrepanza è dovuta a quanto accaduto nel 1981 e nel 1982. Nominalmente, quelle competizioni erano denominate “GP del Ceasars Palace”, perché venivano disputate in un kartodromo ricavato nel parcheggio del celeberrimo casino! Niente a che vedere con l’attuale versione dell’evento, anche se il luogo è il medesimo.

Nel 2023 vinse la Red Bull di Max Verstappen davanti alla Ferrari di Charles Lecerc e all’altra Red Bull di Sergio Perez. Fu un Gran Premio frenetico, pieno di colpi di scena, soprattutto nel finale. Cosa succederà quest’anno? Chi saranno i protagonisti del 2024 e come scoprirlo seguendo la gara in TV?

PROGRAMMA TV8 – GP LAS VEGAS 2024

Ore 14.00 – DIFFERITA su TV8 (125 Sky e 8 DT)

PALINSESTO GP LAS VEGAS F1

(24 NOVEMBRE 2024)

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Las Vegas.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara del Nevada. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento statunitense potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara in differita, al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Las Vegas dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

DIRETTE SKY SPORT F1 – GP LAS VEGAS 2024

Ore 07.00 – GARA su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)