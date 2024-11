A che ora gioca Sinner oggi in Coppa Davis: canale tv, avversario da definire, streaming

Dopo il trionfo da dominatore alle ATP Finals, giunto senza concedere neppure un set agli avversari, Jannik Sinner tornerà in campo con la maglia dell’Italia nei quarti di finale della Coppa Davis 2024 di tennis: giovedì 21 novembre, nel secondo singolare a partire dalle ore 17.00, l’azzurro affronterà un argentino.

Vistala la struttura della manifestazione in corso a Malaga, in Spagna, Jannik Sinner scenderà in campo nel secondo incontro odierno: il tie contro si aprirà con il singolare tra i numeri 2, cui seguirà la sfida tra i numeri 1. Sulla carta il numero 1 argentino è Sebastian Baez, il quale dovrebbe sfidare Sinner.

La diretta tv del match di Jannik Sinner nella Coppa Davis 2024 di tennis sarà fruibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Rai 2 HD, mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su Sky Go, NOW e Rai Play, infine la diretta live testuale sarà godibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DAVIS 2024

Giovedì 21 novembre

Non prima delle ore 17.00 Italia-Argentina

I giocatori schierati verranno annunciati entro un’ora prima del primo incontro

Dalle ore 17.00

Primo singolare (Tra i numeri 2)

A seguire

Secondo singolare (Tra i numeri 1): Jannik Sinner-Sebastian Baez (giocatori da confermare)

A seguire

Doppio (Eventuale, si giocherà solo se decisivo)

PROGRAMMA COPPA DAVIS 2024: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Rai 2 HD.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.

I CONVOCATI DI ITALIA-ARGENTINA

Italia

Jannik Sinner

Lorenzo Musetti

Matteo Berrettini

Andrea Vavassori

Simone Bolelli

Capitano: Filippo Volandri

Argentina

Sebastian Baez

Francisco Cerundolo

Tomas Martin Etcheverry

Maximo Gonzalez

Andres Molteni

Capitano: Guillermo Coria