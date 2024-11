A che ora Errani/Paolini oggi in doppio alla BJK Cup: programma, tv, possibili avversarie

Così come già accaduto sia contro il Giappone ai quarti sia contro la Polonia in semifinale, anche contro la Slovacchia in finale potrebbe risultare decisivo il doppio, e potrebbero dover tornare i campo le campionesse olimpiche Sara Errani e Jasmine Paolini nella finale delle Billie Jean King Cup Finals 2024 di tennis.

Il tie tra azzurre e slovacche, che metterà in palio il titolo si disputerà mercoledì 20 novembre alle ore 17.00 e dunque l’eventuale doppio sarà il terzo match del programma: Sara Errani e Jasmine Paolini potrebbero affrontare la coppia composta da Viktoria Hruncakova e Tereza Mihalikova.

La diretta tv della finale tra Italia e Slovacchia delle Billie Jean King Cup Finals 2024 di tennis sarà fruibile su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su SuperTenniX, infine la diretta live testuale sarà godibile su OA Sport.

CALENDARIO BILLIE JEAN KING CUP 2024

Mercoledì 20 novembre

17.00 Italia-Slovacchia

Le giocatrici schierate verranno annunciate entro un’ora prima del primo incontro

Dalle ore 17.00

Primo singolare (Tra le numero 2)

A seguire

Secondo singolare (Tra le numero 1)

A seguire

Eventuale doppio decisivo: Errani/Paolini-Hruncakova/Mihalikova (formazioni da confermare)

PROGRAMMA BILLIE JEAN KING CUP 2024: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su SuperTennis HD.

Diretta streaming: gratuita su SuperTenniX.

Diretta Live testuale: OA Sport.