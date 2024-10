WTA Tokyo 2024, risultati 26 ottobre: la finale sarà tra Zheng Qinwen e Sofia Kenin

Le semifinali dei Pan Pacific Open 2024 di tennis sono andate in scena nella mattinata italiana e sono state così definite le finaliste del torneo di categoria WTA 500 in corso sul cemento outdoor di Tokyo, in Giappone: a sfidarsi per il titolo domani saranno la numero 1 del tabellone, la cinese Zheng Qinwen, e la wild card statunitense Sofia Kenin.

Nella parte alta del tabellone la numero 1 del seeding, la cinese Zheng Qinwen, piega la russa Diana Shnaider, testa di serie numero 6, con lo score di 7-6 (5) 6-3 in un’ora e 49 minuti di gioco. Nel primo set la cinese scappa via sul 4-0 dopo aver centrato il break sia nel primo che nel terzo game, ma la russa accorcia fino al 3-4. Zheng si porta sul 5-3 e poi sciupa tre set point in risposta nel nono gioco ed uno col servizio a disposizione nel decimo, subendo infine il controbreak del 5-5. Si va al tiebreak: scambio di minibreak tra settimo ed ottavo punto, poi dal 4-5 la numero 1 del seeding vince gli ultimi tre punti e chiude sul 7-6 (5) dopo 68 minuti. Nella seconda partita la prima ad avvantaggiarsi è la russa, che ottiene il break nel terzo game e va sull’1-2, ma da quel momento Zheng inanella quattro giochi consecutivi e si porta sul 5-2. Shnaider trova il 3-5, ma questa volta la cinese non trema al momento di chiudere i conti e vince per 6-3 dopo 41 minuti.

Nella parte bassa del tabellone la wild card statunitense Sofia Kenin regola la britannica Katie Boulter, numero 9 del seeding, con un duplice 6-4, maturato in un’ora e mezza di gioco. Nella prima frazione la statunitense dall’1-2 vince quattro giochi consecutivi e scappa sul 5-2, andando a servire per il set nell’ottavo gioco. Boulter reagisce, recupera uno dei due break di ritardo e nel nono game annulla tre set point, accorciando fino al 4-5. Nel decimo gioco, però, Kenin concede all’avversaria soltanto il primo quindici, andando a chiudere sul 6-4 in tre quarti d’ora. Nel secondo parziale è la statunitense a dover risalire dallo 0-40 nel sesto game, ma Kenin annulla in tutto quattro break point e trova il 3-3. Si invertono i ruoli nel settimo gioco, nel quale è Boulter a finire sotto 0-40 al servizio, ma la britannica sulla terza palla break deve capitolare. Kenin non concede occasioni di rientro all’avversaria e va a vincere, ancora sul 6-4, sempre in tre quarti d’ora.

WTA 500 TOKYO – RISULTATI 26 OTTOBRE

Zheng Qinwen (Cina, 1) b. Diana Shnaider (Russia, 6) 7-6 (5) 6-3

Sofia Kenin (Stati Uniti, WC) b. Katie Boulter (Gran Bretagna, 9) 6-4 6-4