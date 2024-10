WTA Pechino, Sabalenka comoda in semifinale, per lei Muchova. Zheng-Andreeva nella parte bassa del tabellone

Il torneo WTA di Pechino ha le sue semifinaliste, che rispettano i pronostici della vigilia. Era un match complicato per Aryna Sabalenka, numero 1 del seeding, che aveva di fronte Madison Keys, giocatrice sempre fastidiosa sul cemento. Ma la bielorussa ha mantenuto le aspettative lasciando poco e nulla alla sua avversaria, confermandosi la giocatrice più competitiva di tutte sul cemento, con la quarta semifinale negli ultimi cinque tornei.

Per lei ci sarà la ceca Karolina Muchova: nel quarto inatteso alla vigilia ha tritato la spagnola Cristina Bucsa, che ha racimolato la miseria di due giochi; per l’ex numero 8 al mondo prosegue l’ottimo momento di forma che l’aveva vista protagonista agli US Open, dove si era spinta fino alla semifinale.

Altro risultato di rilievo invece per Mirra Andreeva: la giovanissima russa ha avuto vita facilissima con la polacca Magda Linette, che racimola soltanto quattro giochi, e torna al penultimo atto di un torneo da fine luglio, quando andò a vincere il torneo di Iasi contro Elina Avanesyan.

Per lei ci sarà Qinwen Zheng: l’oro olimpico di Parigi ci mette più del dovuto per avere ragione di Amanda Anisimova, ma dopo un primo set sotto il par riesce ad alzare il proprio livello, con la statunitense che fa enorme fatica a tenere il servizio e vincendo solo tre giochi dei successivi quindici.

WTA PECHINO, RISULTATI 2 OTTOBRE

A. Sabalenka b. M. Keys 6-4 6-3

K. Muchova b. C, Bucsa 6-2 6-0

M. Andreeva b. M. Linette 6-1 6-3

Q. Zheng b. A. Anisimova 3-6 6-1 6-2