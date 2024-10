WTA Pechino 2024, risultati 4 ottobre: la seconda semifinale sarà tra Karolina Muchova e Qinwen Zheng

Si completano a Pechino, in Cina, i quarti di finale del tabellone di singolare femminile del China Open 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 1000: nella parte alta del main draw la seconda semifinale sarà tra la ceca Karolina Muchova e la cinese Qinwen Zheng.

La ceca Karolina Muchova elimina la numero 1 del seeding, la bielorussa Aryna Sabalenka con il punteggio di 7-6 (5) 2-6 6-4 in due ore e 48 minuti di gioco. Nella prima partita Muchova non sfrutta tre break point nel game d’apertura, poi invece è Sabalenka a mancare due set point nel decimo gioco. Senza strappi, si va al tiebreak: si gira sul 3-3, poi Muchova allunga sul 5-3 e va a chiudere sul 7-5 dopo 74 minuti.

Nel secondo set Sabalenka trova lo strappo a trenta nel terzo game ed ai vantaggi del quinto manca il 4-1 pesante, ma centra il secondo break nel settimo gioco, scappando sul 5-2 e riequilibrando poi la contesa sul 6-2 in 39′. Nella frazione decisiva la bielorussa scappa subito sul 2-0, ma nel quarto game subisce il controbreak che vale il 2-2. Nuovo strappo di Sabalenka per il 4-2, ma a quel punto Muchova infila quattro giochi consecutivi, vincendo gli ultimi dieci punti giocati dal 3-4 40-40 e portando a casa il match sul 6-4 dopo 55′.

La padrona di casa cinese Qinwen Zheng, numero 5 del tabellone, rimonta e batte la testa di serie numero 17, la russa Mirra Andreeva, con lo score di 5-7 6-0 6-4 dopo due ore e mezza di gioco. Nel primo set si procede a strappi: Andreeva piazza due break a trenta e vola sul 4-0, poi la cinese ribalta la situazione infilando 5 giochi ed andando a servire per il set sul 5-4. Muchova, però, toglie per altre due volte la battuta a Zheng e chiude sul 7-5 in 64′.

La seconda frazione, invece, dura la metà del tempo, con la cinese che pareggia i conti con un rapido 6-0 maturato in 32′ grazie a due break ottenuti ai vantaggi ed uno a trenta nel terzo game. La partita decisiva vive ancora di strappi: Andreeva scappa sul 2-0, ma Zheng recupera e torna in parità sul 2-2. La russa si porta nuovamente avanti di un break sul 4-2, ma la cinese conquista gli ultimi 4 giochi e vince per 6-4 in 54′.

WTA 1000 PECHINO – RISULTATI 4 OTTOBRE

Karolína Muchová (Cechia) b. Aryna Sabalenka (Bielorussia, 1) 7-6 (5) 2-6 6-4

Qinwen Zheng (Cina, 5) b. Mirra Andreeva (Russia, 17) 5-7 6-0 6-4