WTA Pechino 2024, risultati 3 ottobre: la prima semifinale sarà tra Coco Gauff e Paula Badosa

E’ stata definita la prima semifinale del tabellone di singolare femminile del China Open 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 1000: nella parte bassa del main draw il penultimo atto sarà tra la statunitense Coco Gauff e la spagnola Paula Badosa.

La statunitense Coco Gauff, numero 4 del seeding, supera in rimonta la qualificata ucraina Yulia Starodubtseva con lo score di 2-6 6-2 6-2 dopo un’ora e 53 minuti di gioco. Nel primo set l’ucraina va subito sul 2-0, poi si porta anche sul 4-1 pesante, cede uno dei due break di margine ma lo recupera subito, per poi chiudere sul 6-2 in 40 minuti.

Nella seconda partita Gauff salva due palle break in apertura, poi nel quarto game piazza il break a quindici. Nel quinto gioco l’ucraina manca due chance per il controbreak e la nordamericana chiude con un altro strappo sul 6-2 in 39 minuti. Nella frazione decisiva Gauff piazza subito un parziale di 12 punti a 3 che vale il 3-0 non pesante, difende senza patemi il break, e chiude strappando ancora la battuta all’avversaria nell’ottavo game per 6-2 in 34 minuti.

L’iberica Paula Badosa, numero 15 del tabellone, piega la wild card di casa Shuai Zhang con il punteggio di 6-1 7-6 (4) in un’ora e 25 minuti. La spagnola domina il primo set, vinto in appena 24 minuti, nel quale vola subito sul 4-0, per poi chiudere comodamente sul 6-1, mentre nella seconda partita la cinese scappa sul 2-0, ma poi viene ripresa sul 3-3. Si va al tiebreak e Badosa dal 4-4 vince per 7-4 dopo 61 minuti e va in semifinale.

WTA 1000 PECHINO 2024 – RISULTATI 3 OTTOBRE

Coco Gauff (Stati Uniti, 4) b. Yulia Starodubtseva (Ucraina, Q) 2-6 6-2 6-2

Paula Badosa (Spagna, 15) b. Shuai Zhang (Cina, WC) 6-1 7-6 (4)