WTA Osaka 2024, Lucia Bronzetti eliminata negli ottavi di finale da Suzan Lamens

Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Lucia Bronzetti nei Japan Open 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 250 in corso ad Osaka, in Giappone: sul cemento outdoor nipponico l’azzurra cede alla qualificata neerlandese Suzan Lamens, che si impone per 6-3 6-4 in un’ora e 18 minuti di gioco.

Nel primo set la neerlandese in avvio vince otto punti consecutivi, centrando subito il break, poi l’azzurra manca l’occasione per il controbreak ai vantaggi del quarto game. Lamens conserva senza ulteriori patemi il vantaggio e nel nono game strappa a zero la battuta all’azzurra, chiudendo i conti sul 6-3 in 38 minuti.

Nella seconda partita i servizi sono dominanti nei primi cinque game, poi Bronzetti accusa un passaggio a vuoto nel sesto e cede la battuta a quindici. Lamens scappa sul 5-2 non pesante, va a servire per il match, ma nel nono gioco subisce il controbreak a quindici. L’azzurra, però, non completa la rimonta, poiché nel decimo game si fa strappare ancora il servizio a quindici dalla neerlandese, che va così a vincere per 6-4 in 40 minuti.

Le statistiche sono favorevoli a Lamens, che vince 59 punti contro i 44 dell’azzurra, mostrandosi cinica nei momenti importanti, dato che sfrutta tutte le 4 palle break avute a disposizione, concedendone appena 2 a Bronzetti, una delle quali annullata. La neerlandese fa la differenza soprattutto con la resa sulla seconda di servizio, con la quale si attesta al 54% di punti vinti, contro il deficitario 32% dell’italiana.