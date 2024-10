Six Kings Slam 2024: torneo non riconosciuto dall’ATP. Avremo dei ‘precedenti fantasma’ tra i big del circuito?

Il Six Kings Slam 2024 di tennis è un torneo d’esibizione che avrà luogo a Riad, in Arabia Saudita: a fronteggiarsi saranno l’azzurro Jannik Sinner, l’iberico Rafael Nadal, il serbo Novak Djokovic, il russo Daniil Medvedev, il danese Holger Rune e l’altro spagnolo Carlos Alcaraz.

I quarti di finale vedranno le sfide tra l’italiano Jannik Sinner ed il russo Daniil Medvedev e tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il danese Holger Rune, mentre nelle semifinali il serbo Novak Djokovic affronterà il vincente dell’incontro Sinner-Medvedev e lo spagnolo Rafael Nadal se la vedrà con il vincente del match Alcaraz-Rune.

Dopo le sfide del penultimo atto sarà previsto un giorno di riposo per rispettare il regolamento ATP che impedisce ai tennisti di prendere parte, nelle settimane in cui sono in programma tornei del Tour, per più di due giorni consecutivi a manifestazioni d’esibizione, poi si giocheranno le finali per il terzo e per il primo posto.

Il torneo, dunque, come detto, non fa parte del calendario dell’ATP Tour, dunque tutte le sfide che si giocheranno non rientreranno nel computo dei precedenti tra i tennisti che scenderanno in campo, in quanto quelli che si citano solitamente sono i risultati ottenuti sul circuito maggiore.

Nel novero dei precedenti considerati dall’ATP, infatti, non rientrano neppure quelli dei tabelloni di qualificazione, dei Challenger o dei Future: basti pensare ai match del Kooyong Classic, esibizione che precede gli Australian Open, i cui risultati non vengono mai citati nei precedenti tra due tennisti.