WTA Ningbo, derby russo in finale: Kasatkina e Andreeva promosse, ritiri di Badosa e Muchova

La pioggia ritarda l’inizio del programma, poi finiscono anzitempo entrambe le semifinali ai Ningbo Open 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 500 in corso sul cemento outdoor dell’omonima città cinese: l’ultimo atto sarà un derby russo tra Daria Kasatkina e Mirra Andreeva.

La prima semifinale inizia con due ore di ritardo rispetto al programma, poi a metà primo set arriva un’ulteriore interruzione, lunga più un’ora. Nonostante ciò la russa Daria Kasatkina, numero 5 del seeding, riesce a restare sul pezzo e nel finale di partita piazza l’allungo decisivo ai danni della spagnola Paula Badosa, testa di serie numero 8, portando a casa la prima frazione sul 6-4 in tre quarti d’ora. L’iberica chiede il medical timeout nella pausa tra un set e l’altro ed alla fine decide di alzare bandiera bianca.

Anche la seconda semifinale non arriva in fondo: la russa Mirra Andreeva domina la prima partita contro la ceca Karolína Muchová, scappando sul 4-0 ed amministrando poi fino al 6-2 conclusivo, arrivato in 35 minuti, poi ad inizio secondo set la ceca mostra chiari limiti negli spostamenti, perde i primi 5 punti consecutivi e ad inizio secondo game decide di ritirarsi.

WTA 500 NINGBO – RISULTATI 19 OTTOBRE

Semifinale

Daria Kasatkina (Russia, 5) b. Paula Badosa (Spagna, 8) 6-4 ritiro

Mirra Andreeva (Russia) b. Karolína Muchová (Cechia) 6-2 1-0 ritiro