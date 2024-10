Tennis, dove giocheranno gli italiani nei tornei ATP-WTA della settimana 21-27 ottobre. Assente Sinner

La prossima settimana, da lunedì 21 a domenica 27 ottobre, andranno in scena due tornei dell’ATP Tour e due del WTA Tour: gli uomini si divideranno tra Vienna, in Austria e Basilea, in Svizzera, in due manifestazioni di categoria ATP 500, mentre le donne andranno in scena nel WTA 500 di Tokyo, in Giappone, e nel WTA 250 di Guangzhou, in Cina.

La pattuglia azzurra più corposa sarà quella presente a Vienna, dove però non difenderà il titolo conquistato lo scorso anno Jannik Sinner, che dopo il Six Kings Slam tornerà in campo direttamente a fine mese per l’ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy. Saranno al via in Austria cinque italiani, ovvero Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Luciano Darderi e Lorenzo Sonego, tutti già in main draw.

A Basilea, invece, è iscritto al tabellone principale Matteo Arnaldi, mentre dovrà affrontare le qualificazioni Fabio Fognini. Passando al comparto femminile, invece, Elisabetta Cocciaretto ha evitato le qualificazioni a Tokyo, riuscendo ad entrare direttamente nel main draw, mentre a Guangzhou nel tabellone principale ci sarà Lucia Bronzetti, mentre dovrà affrontare prima quello cadetto Martina Trevisan.

ITALIANI NEI TORNEI ATP-WTA 21-27 OTTOBRE

ATP 500 Vienna, Austria

Lorenzo Musetti

Flavio Cobolli

Matteo Berrettini

Luciano Darderi

Lorenzo Sonego

ATP 500 Basilea, Svizzera

Matteo Arnaldi

Fabio Fognini

WTA 500 Tokyo, Giappone

Elisabetta Cocciaretto

WTA 250 Guangzhou, Cina

Lucia Bronzetti

Martina Trevisan