Volley, Trento-Perugia infiamma la Superlega! Che sfide a Modena e Milano

È la rivincita della finale di Supercoppa, la sfida tra i campioni d’Italia e i campioni d’Europa, la partita più attesa della stagione: Itas Trentino contro Susa Vim Perugia in programma domenica promette scintille e spettacolo e potrebbe essere la seconda gara fra le due squadre più titolate delle ultime due stagioni di una lunga serie in questa annata appena iniziata.

Da una parte c’è Perugia che l’ultima sfida diretta l’ha persa lo scorso anno in regular season e che in questa stagione è ancora imbattuta e l’Itas Trentino che in campionato viaggia a punteggio pieno dopo quattro giornate e non vuole fermarsi. In casa Sir c’è da registrare il rientro deflagrante di Plotnyskyi ma Lorenzetti deve fare i conti con la gestione dei piccoli guai fisici di Giannelli lasciato a riposo domenica scorsa. In casa Itas, invece, Kamil Rychlicki sembra aver ripreso il ritmo giusto anche se Gabi Garcia nel ruolo di opposto finora non ha fatto rimpiangere l’italiano di origini lussemburghesi. Si gioca domenica alle 18.00.

La quinta giornata offre altri match molto interessanti, a partire da quello di Milano dove si troveranno di fronte l’Allianz, reduce dal trionfo nel derby di Monza e la sorprendente Rana Verona, reduce da tre successi consecutivi che hanno condotto i veneti al quarto posto in classifica. I milanesi, dopo un avvio stentato, con la inattesa sconfitta di Taranto, sembrano aver definitivamente spiccato il volo e, sull’asse Porro-Reggers, sembrano pronti a costruire una nuova stagione di soddisfazioni, mentre Verona può contare su un Keita in questa fase inarrestabile e proverà a compiere l’ennesima impresa della sua prima parte di stagione. Si gioca alle 16.00.

Per tradizione e risultati delle ultime stagioni è un big match ma, di fatto, è la sfida fra le due squadre più deludenti di questo primo scorcio di campionato: a Modena si trovano di fronte Valsa Group e Mint Monza, una vittoria a testa finora, entrambe contro la matricola Grottazzolina. Una prima parte di campionato da dimenticare per le due squadre che hanno come obiettivo quello di essere protagoniste fino alla fine. Modena scende in campo al completo, Monza, recuperato Zaytsev, non ha ancora Juantorena al meglio e Mosca e Averill sono assenti. Chi vince può ripartire di slancio. Squadre in campo domenica alle 19.00.

Trasferta non semplice per la capolista Gas Sales Bluenergy Piacenza che domenica alle 17.00 sarà di scena sul campo della Sonepar Padova, squadra che ha iniziato alla grande il suo torneo e arriva dalla vittoria record (partita più lunga mai disputata in Superlega) al tie-break sul campo del Grottazzolina. I veneti hanno messo in difficoltà tutti gli avversari incontrati finora ma di fronte stavolta trovano un Piacenza lanciatissimo che sembra aver trovato la quadratura del cerchio da subito e che non vuole arrestare la sua marcia.

Domenica sempre alle 18.00 la Lube Civitanova torna fra le mura amiche dove finora ha sempre vinto per ospitare il fanalino di coda Cisterna che invece è ancora a caccia del primo successo pur avendo espresso finora per lunghi tratti una buona pallavolo. I marchigiani, dopo la prova non straordinaria di domenica scorsa a Verona, hanno assoluta necessità di un successo per non perdere troppo terreno dalle prime posizioni della classifica.

L’anticipo di sabato alle 18.00 è un vero e proprio scontro salvezza tra due squadre che hanno come obiettivo principale, quasi esclusivo, la permanenza nella massima serie. La Yuasa Grottazzolina, che finora ha racimolato due punti frutto dei due tie-break perso in casa con Monza e Padova, va a far visita alla Prisma Gioiella Taranto che, dopo aver vinto nettamente la prima sfida con Milano, è andata incontro a tre sconfitte a fila ma nelle ultime due sfide ha mostrato anche ottimi sprazzi di gioco.