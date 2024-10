Volley, terza giornata di Superlega senza respiro! Super sfide a Modena, Milano e Civitanova. Piacenza: occhio a Cisterna

E’ una terza giornata di grandi sfide quella che attende gli appassionati di volley maschile, con la Superlega che inizia a decollare e offre almeno quattro match di altissimo livello. Si parte con la sfida più attesa della giornata, in programma domani, sabato 12, alle 18.00 al PalaPanini tra la Valsa Group Modena e la Sir Susa Vim Perugia. Il pronostico è tutto per la formazione umbra che però domenica non ha incantato contro Padova, lasciando un punto per strada e oggi cercherà di rifarsi contro una Valsa Group Modena che si è sbloccata sette giorni fa contro Grottazzolina e proverà a fare il colpaccio, facendo leva su un Rinaldi in grande spolvero.

Domenica alle 16.00 in campo due delle potenziali protagoniste ad altissimo livello del campionato che non hanno iniziato proprio con il piede giusto la loro stagione. All’Eurosuole Forum la Lube Civitanova, reduce dalla brutta prova di Milano e ancora priva di Nikolov ospita la Mint Monza che finora ha perso tutte e tre le sfide ufficiali fin qui giocate ma deve ancora gettare nella mischia elementi importanti come Mosca, Averill, Juantorena e Zaytsev. La formazione brianzola, però, ha bisogno di muovere la classifica per non perdere troppo terreno sulle prime della classe.

Prime della classe che sono due, la Itas Trentino che alle 19.00 va a far visita all’Allianz Milano che affronta la sua seconda partita casalinga consecutiva dopo la vittoria convincente di sabato scorso che ha scacciato via gli incubi del post-Taranto. Trentini fin qui convincenti e al momento imbattuti in campionato, così come la Gas Sales Bluenergy Piacenza che arriva da due vittorie di sostanza contro Modena e Monza e domenica alle 18.00 va a far visita a Cisterna, squadra da prendere con le molle, soprattutto fra le mura amiche. I laziali hanno fatto soffrire Trento ed hanno strappato un punto a Verona ma sono ancora a caccia del primo successo stagionale.

Partita molto interessante con pesanti punti salvezza in palio, a Taranto dove la Gioiella Prisma, che fra le mura amiche aveva iniziato col botto battendo Milano, ospita alle 17.00 la Sonepar Padova che il primo punticino lo ha messo in cascina strappandolo ai campioni d’Italia di Perugia. Sabato 12 alle 20.30, infine, la Rana Verona va a caccia del secondo successo consecutivo ospitando la neo-promossa Grottazzolina che non vuole recitare il ruolo di vittima sacrificale ma che arriva da una sconfitta abbastanza pesante sul campo di Modena.