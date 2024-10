Volley, profumo di Champions nel derby milanese che infiamma la quarta giornata di Superlega. Trento ospita Modena

Derby col profumo d’Europa ma anche con l’odore non proprio inebriante dei bassifondi della classifica, quello in programma domenica nell’ambito della quarta giornata di Superlega di volley maschile. All’Opiquad Arena alle 19.00 si trovano di fronte le due rivelazioni dello scorso campionato, Mint Monza e Allianz Milano, che in estate hanno cambiato molto e stanno pagando dazio alle rivoluzioni. In realtà Monza, terz’ultima in classifica con 2 punti e reduce da due sconfitte consecutive dopo il sofferto successo al debutto contro Grottazzolina, deve fare i conti ancora con i tanti problemi fisici che assillano alcuni dei titolari.

In recupero c’è Osmany Juantorena, la cui esperienza in campo farà sicuramente comodo ai brianzoli e tra poco, dopo un’adeguata preparazione, sarà pronto anche Ivan Zaytsev, all’ultima stagione indoor prima del “tuffo” sulla sabbia. All’appello mancano anche i centrali Mosca e Averill ma non si fanno drammi come non se ne fanno anche in casa Allianz. I meneghini dovevano fare i conti domenica scorsa con la capolista Trento ed hanno giocato per tre quarti di incontro alla pari con i campioni d’Europa, mostrando una crescita e un livello che, nonostante il quart’ultimo posto, può al momento far dormire sonni tranquilli.

L’altro big match di giornata è quello in programma a Trento domenica alle 16.00 tra la capolista a punteggio pieno Itas e la Valsa Group Modena. I trenini non si vogliono fermare, stanno disputando un’ottima prima parte di campionato e sembrano aver dimenticato in fretta la sconfitta nella finale di Supercoppa con Perugia che aveva lasciato l’amaro in bocca. Dall’altra parte la formazione di Giuliani finora ha vinto solo la sfida con Grottazzolina, arriva da una bruciante sconfitta con i campioni d’Italia di Perugia e deve ancora trovare il suo spazio in un campionato che non fa sconti a nessuno. Trento non è il posto ideale per tentare la risalita ma qualche segnale positivo la squadra emiliana lo deve mandare.

A proposito di Emilia, la Gas Sales Bluenergy Piacenza, prima in classifica a punteggio pieno e in grande fiducia dopo i tre successi consecutivi in campionato, cerca il poker contro la Prisma Gioiella Taranto, squadra che finora ha proceduto in altalena, capace di sprazzi di altissimo livello ma anche vittima di qualche black out letale. Il PalaBancaSport sarà teatro dell’unico anticipo di domani, sabato 19 ottobre, alle 20.30.

Molto interessante e intrigante la sfida di domenica alle 16.00 tra Rana Verona e Lube Civitanova. I veronesi arrivano da due successi consecutivi contro Cisterna e Grottazzolina che hanno sicuramente elevato il grado di autostima della squadra di Stoytchev, che ancora non ha espresso a livello di gioco il suo potenziale massimo. la Lube Civitanova, invece, ha piazzato due successi di sostanza tra le mura amiche (molto bene domenica scorsa con Monza) inframmezzati da una prova da dimenticare a Milano: la squadra di Medei va a caccia dunque del primo successo esterno di una stagione che potrebbe riservare sorprese positive per quanto mostrato finora.

Una delle rivelazioni, a livello di gioco e di risultati, di questa prima parte di stagione è la Sonepar Padova che, zitta zitta, ha già messo in cascina 4 punti con un calendario tutt’altro che semplice, arriva dal successo 3-1 sul campo di Taranto e domenica alle 18.00 sarà di scena sul campo della Yuasa Battery Grottazzolina che attende con ansia questo match per tentare di conquistare il primo successo in campionato. In palio punti pesanti in chiave salvezza.