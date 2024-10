Volley femminile, Milano e Conegliano provano la fuga negli anticipi della 13ma giornata di A1

Settimana piena per due delle quattro prime della classe di Serie A1, le favorite nella lotta per lo scudetto, l’Allianz Milano e la Prosecco Doc Imoco Conegliano. Tra questa sera, mercoledì 16 ottobre, e domani, giovedì 17, si giocano due anticipi della 13ma giornata per sgombrare il calendario di Milano e Conegliano da impegni nella fase in cui sarà in programma, a metà dicembre, il Mondiale per Club, che si giocherà in India e che vedrà impegnate entrambe le finaliste della Champions League dello scorso anno.

Milano prosegue nella sua marcia complicata ma finora piuttosto soddisfacente di questa prima fase di stagione. La squadra di Lavarini deve fare i conti con l’assenza dell’opposta titolare Paola Egonu, non una qualunque, ma ha trovato in Helena Cazaute una sostituta più che credibile e il calendario non ha certo riservato alla Numia un avvio di campionato semplice, visto che in sequenza ha affrontato Pinerolo, sesto classificato lo scorso anno, Roma, che arrivava da una serie di successi consecutivi tra Europa e Serie A1, ed oggi alle 20.30 affronta, all’Opiquad Arena di Monza, Chieri, che finora ha solo vinto in campionato, battendo le corregionali Novara (al tiebreak) e Cuneo.

Milano parte con i favori del pronostico ma non potrà concedersi distrazioni contro Chieri in grande condizione, che ha in Avery Skinner la sua finalizzatrice principe in questa fase della stagione, reduce da una prova monstre a Cuneo con 25 punti realizzati in tre set. Molto bene in questa fase anche Loveth Omoruyi in casa piemontese, mentre tra le milanesi è stata Anna Danesi la grande protagonista della sfida domenica scorsa contro Roma.

Domani torna in campo la squadra campione di tutto, la Prosecco Doc Imoco Conegliano, che punta alla quarta vittoria consecutiva in stagione andando a far visita alla Bartoccini-Mc Restauri Perugia. le venete hanno espugnato domenica scorsa con un secco 3-0 il campo del neopromosso Talmassons e domani proveranno a fare il bis contro l’altra squadra proveniente dalla Serie A2, Perugia, che alla seconda di campionato ha mosso la classifica grazie ai due set strappati tra le mura amiche al Vallefoglia. Un segnale di crescita di cui le umbre cercheranno di fare tesoro in una sfida “impossibile” come quella contro Conegliano. Squadre in campo alle 20.30.