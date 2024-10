Volley femminile, Conegliano ospita Bergamo e non vuole fermarsi! Scandicci a Busto Arsizio per il quarto sigillo in serie A1

Quattro vittorie su altrettante partite disputate, una Supercoppa già in bacheca e nessuna intenzione di fermarsi per la Prosecco Doc Conegliano che è già sola in vetta alla classifica (anche grazie all’anticipo della 13. giornata vinto contro Perugia) e domenica alle 17.00 ospita il Bergamo, due vittorie nelle prime due gare di campionato e reduce dalla prima battuta d’arresto settimanale contro la neo-promossa Talmassons. Venete super-favorite ma attenzione alla squadra lombarda, capace di tutto in questa prima fase della stagione. Possibile altro ampio turnover di Santarelli in vista della sfida infrasettimanale a Vallefoglia.

L’altra squadra a punteggio pieno è la Savino del Bene Scandicci che arriva dalla vittoria casalinga contro Perugia e domenica alle 17.00 andrà a fare visita al fanalino di coda Eurotek Busto Arsizio, che sta attraversando un momento non facile e ha bisogno di una prestazione positiva per ritrovare quella fiducia che sembra aver perso per strada. Le toscane, invece, sembrano non aver subito sussulti dopo il cambio di allenatore e per Marco Gaspari quella di Busto sarà la prima trasferta sulla panchina della Savino del Bene.

C’è voglia di riscatto in casa Numia Milano dopo la sconfitta casalinga contro Novara. Si è rivista Paola Egonu, che potrebbe essere quantomeno in panchina nel posticipo serale di domenica ancora con una squadra piemontese, la Honda Olivero Cuneo, che condivide con Busto Arsizio l’ultima posizione in classifica. Il programma di domenica si esaurisce con la sfida delle 17.00 tra due squadre in grande salute, le padrone di casa del Talmassons, reduce dalla prima storica vittoria in serie A1 a Bergamo e dalla Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia che, con due vittorie su tre partite disputate finora, staziona nelle posizioni alte della classifica.

Sono ben tre gli anticipi in programma domani, sabato 26 ottobre. Partita da vedere a Novara dove la Igor Gorgonzola, reduce dall’impresa di Milano che ha sicuramente alimentato le ambizioni delle piemontesi, ospita la Smi Roma che, pur con due sconfitte alle spalle, non ha perso l’entusiasmo dato dalle ottime prestazioni in Europa e anche dalle buone prove offerte anche nelle partite perse in campionato. Inizio alle 18.30.

Alle 18.00, invece, si parte con un’altra sfida che sa di play-off tra Il Bisonte Firenze e il Wash4Green Pinerolo. Entrambe le formazioni in campo hanno mostrato ottime cose finora e chi riuscirà a vincere questo scontro si affaccerà nelle posizioni di élite della classifica. Alle 20.30, infine, la Reale Mutua Fenera Chieri, quarta in classifica e freduce dalla rocambolesca vittoria con Firenze, sarà di scena sul campo della Bartoccini Mc-Restauri a caccia di punti salvezza. Piemontesi favorite ma umbre che in casa possono superarsi.