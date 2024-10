Volley, è Monza-Piacenza il big match della seconda giornata! Perugia in campo a Padova. Trento, occhio a Taranto

Conferme, qualche sorpresa, già un buono spettacolo. La prima giornata della Superlega la settimana scorsa ha offerto tutto questo e nel week end in arrivo si replica con il secondo turno che ha un campo principale e tante sfide interessanti.

La partita più attesa è quella di Monza dove la Mint, che ha sudato le proverbiali sette camicie per espugnare il campo della neo-promossa Grottazzolina, ospita la Gas Sales Bluenergy Piacenza, reduce dalla bella vittoria contro Modena in un derby dall’esito tutt’altro che scontato. Monza scenderà in campo con una formazione rimaneggiata visto che all’appello mancano ancora i centrali Mosca e Averill e le bande Juantorena e Zaytsev. I fari, in casa Piacenza, saranno puntati sui due ex di turno che a Monza hanno lasciato un ottimo ricordo con le due finali dello scorso anno, Gianluca Galassi e Stephen Maar. Partita dal pronostico complicato, si gioca domani, sabato 5 alle 18.00.

Domenica la giornata parte alle 15.20 (con diretta su Rai2) con la sfida tra l’Allianz Milano e la Lube Civitanova. I milanesi sono i grandi sconfitti della prima giornata, dopo il 3-0 subito sul campo di Taranto e proveranno subito a rifarsi al debutto0 casalingo contro la Lube Civitanova che, pur faticando più del previsto, ha superato 3-1 il Padova all’esordio. Sono due squadre che hanno cambiato molto in estate e dunque stanno terminando la fase di rodaggio. Nonostante questo si preannuncia una bella partita.

Alle 17.00 i campioni d’Italia della Sir Susa Vim Perugia saranno di scena sul campo della Sonepar Padova. la squadra veneta ha disputato un’ottima partita a Civitanova al debutto e per poco non è riuscita a strappare un punticino alla squadra rivale, mentre Perugia ha già sollevato il primo trofeo della stagione e vinto senza troppi patemi la prima di campionato tra le mura amiche contro l’insidiosa Verona.

Alla stessa ora in campo anche la più titolata contendente degli umbri in chiave scudetto, l’Itas Trentino che ha iniziato bene a Cisterna, nonostante l’assenza dell’opposto titolare Rychlicki, che si è infortunato alla caviglia nella final four di Supercoppa e spera di rientrare al più presto. La squadra di Fabio Soli ospita la formazione che ha fatto il colpaccio al debutto, la Gioiella Prisma Taranto che arriva dall’inattesa (almeno nelle dimensioni) vittoria contro Milano e, vista la condizione e la qualità di gioco mostrata al debutto, ha le carte in regola per creare qualche problema ai rivali.

Alle 18.00 al PalaPanini la Valsa Group Modena va a caccia della prima vittoria stagionale ospitando la Yuasa Battery Grottazzolina che ha subito dimostrato di non voler affatto recitare il ruolo di Cenerentola strappando un punticino alla finalista dello scorso anno Monza. Completa il quadro la sfida delle 19.00 tra due potenziali outsider del tornao, entrambe sconfitte all’esordio, la Rana Verona e Cisterna che potrebbero dare vita ad un match incerto e spettacolare.