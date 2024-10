Virtus Bologna-Zalgiris oggi, Eurolega basket: orario, tv, programma, streaming

La Virtus Bologna torna a giocare in Eurolega oggi martedì 15 ottobre, ospitando all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno – con palla a due alle ore 20:30 – lo Zalgiris Kaunas di Andrea Trinchieri nella terza giornata della regular season 2023-2024.

Le V-nere sono ancora a secco di successi in Europa, con due sconfitte in altrettante partite fin qui disputate contro Efes Istanbul (67-76) ed ASVEL Villeurbanne (87-85). Serve quindi una reazione d’orgoglio ai bianconeri per svoltare in stagione, con i bolognesi attesi dalla trasferta contro l’AS Monaco tra pochi giorni in questa settimana del primo doppio turno continentale.

Lo Zalgiris Kaunas di Andrea Trinchieri – che giovedì sera si sposterà qualche decina di chilometri più a Nord per sfidare l’Olimpia Milano – si presenta al match odierno con un record di 1-1 in Eurolega dopo la vittoria casalinga al debutto contro il Barcellona (74-67) ed il ko esterno giovedì scorso contro l’Olympiacos Pireo (74-67) dove ha comunque lottato per 40’ salvo cedere nel finale di partita.

Palla a due che verrà alzata all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) alle ore 20:30. Diretta TV affidata a Sky Sport Arena (canale 204), con la diretta streaming disponibile su SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport infine vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti di questa sfida di Eurolega tra Virtus Bologna e Zalgiris Kaunas!

Guarda la Lega Basket Serie A Unipolsai e le migliori partite di Eurolega e di Eurocup su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2024 OGGI

Martedì 15 ottobre

Ore 20:30 Virtus Segafredo Bologna-Zalgiris Kaunas – Diretta TV su Sky Sport Arena (Canale 204)

PROGRAMMA VIRTUS BOLOGNA-ZALGIRIS KAUNAS EUROLEGA BASKET 2024 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport