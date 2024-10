LIVE Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas, Eurolega basket in DIRETTA: gli emiliani cercano i primi punti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match valido per la terza giornata di Eurolega 2024 tra Virtus Segafredo Bologna e Zalgiris Kaunas.

Gli emiliano vogliono conquistare la prima vittoria e i conseguenti due punti nella seconda uscita stagionale davanti al proprio pubblico. Nella partita del 4 ottobre, che aprì la stagione regolare dei bianconeri e dell’Anadolu Efes, fu il team di Shane Larkin a prevalere per 76-67. Dopodiché c’è stata la trasferta a Villeurbanne, dove il finale di partita non ha strizzato l’occhio a Banchi e compagni.

I rivali odierni hanno conquistato una pesante vittoria nella prima partita contro il molto quotato Barcellona, imponendosi per 74-67 davanti ai propri tifosi. Il rooster dei baltici è ottimo, visto che sono presenti giocatori di rango europeo come Dovydas Giedraitis, Sylvain Francisco (19 contro il Barcellona). Di fisicità ed esperienza invece Arnas Butkevicius, che dolori ha dato all’Italia al pre-olimpico. Partita che rappresenta anche il significativo ritorno alla Segafredo Arena di Bryant Dunston, che ha vestito la maglia delle “VU” nere fino alla passata stagione, prima di trasferirsi in Lituania.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match della terza giornata di Eurolega 2024 tra Virtus Segafredo Bologna e Zalgiris Kaunas. Palla a due alzata alle 20:30, vi aspettiamo!!