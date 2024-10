Kyrgios attacca ancora Sinner: “In doppio con lui? No, gioco solo con tennisti puliti…”

Nick Kyrgios negli ultimi mesi non si sta certo segnalando per quello che sta facendo in campo, bensì per quanto sta dicendo sui suoi canali social. L’argomento? Nemmeno da dirlo, Jannik Sinner. Il tennista australiano, infatti, si è segnalato come il più efferato eversore del numero 1 del mondo e non perde occasione per rincarare la dose.

Facciamo un po’ di chiarezza su quanto accaduto. Quando era emersa la questione legata al Clostebol con conseguente definizione di innocenza per il tennista altoatesino, Nick Kyrgios aveva iniziato a lanciare strali su una presunta mancanza di equità degli organi istituzionali e, soprattutto, sulla poca chiarezza della situazione di Jannik Sinner.

In poche parole, l’australiano (non certo velatamente) accusava il vincitore di Australian Open e US Open di avere barato e di essere stato protetto dai piani alti del tennis. Accuse, mai comprovate, che il nativo di Canberra ha continuato a riservare al nostro portacolori per mezzo dei suoi canali social.

L’ultima stilettata in ordine di tempo è arrivata poche ore fa. L’ex compagno dell’attuale fidanzata di Jannik Sinner (Anna Kalinskaya, un altro aspetto di attrito, evidentemente, tra i due), nel corso di un “botta e risposta” con i suoi followers ha risposto ad una domanda in modo decisamente caustico.

La domanda, semplicissima e stuzzicante, era la seguente: “Giocheresti mai in doppio assieme a Jannik Sinner”? La risposta di Kyrgios è stata: “No, io gioco solo con tennisti puliti”. Un ennesimo durissimo attacco ad alzo zero in direzione del numero 1 del mondo.