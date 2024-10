A che ora Cobolli-Djokovic oggi, ATP Shanghai 2024: dove vederla in tv e streaming

Flavio Cobolli affronterà Novak Djokovic al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai, in corso di svolgimento sul cemento della località cinese. Dopo aver goduto di un bye al primo turno ed essersi reso protagonista dello spettacolare successo in rimonta contro lo svizzero Stan Wawrinka, il tennista italiano tornerà in campo per cercare la grande magia contro il fuoriclasse serbo.

L’appuntamento è per oggi (martedì 8 ottobre) alle ore 12.30: sarà il primo incontro della sessione serale sul Campo Centrale (in Cina sono avanti sei ore rispetto a noi), dove in mattinata il greco Stefanos Tsitsipas ha regolato il francese Muller prima del confronto tra lo statunitense Taylor Fritz e il giapponese Watanuki.

Il 22enne laziale, attuale numero 30 del ranking, proverà a mettere in difficoltà il 37enne balcanico, ora numero 4 del mondo con in palmares addirittura 24 titoli dello Slam. Si tratta di una montagna da scalare per l’azzurro, che scenderà in campo senza paura per provarci fino in fondo contro Sua Maestà, reduce dall’affermazione contro Alex Michelsen in due tie-break. Non ci sono precedenti tra i due giocatori, in palio la qualificazione agli ottavi di finale, da disputare contro lo statunitense Frances Tiafoe o il russo Roman Safiullin.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Cobolli-Djokovic, terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. L’evento è trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO COBOLLI-DJOKOVIC, ATP SHANGHAI

Martedì 8 ottobre

Ore 12.30 Flavio Cobolli vs Novak Djokovic – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 06.30 sul Campo Centrale, si giocano Tsitsipas-Muller e Fritz-Watanuki. Alle ore 12.30 toccherà a Cobolli.

PROGRAMMA COBOLLI-DJOKOVIC: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: il Masters 1000 di Shanghai è trasmesso su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.