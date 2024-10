Tabellone WTA Osaka 2024: Bronzetti e Cocciaretto cercano punti importanti in Giappone

Con le prime luci dell’alba italiana, è arrivato anche il tabellone principale del WTA 250 di Osaka, in Giappone, uno dei due eventi della settimana che si sta per aprire (l’altro è Ningbo, in Cina, che è a livello di 500). A difendere il titolo c’è Ashlyn Krueger, che nel 2023 vinse a sorpresa battendo in finale la cinese Lin Zhu.

Prima testa di serie è la polacca Magdalena Frech, che però pesca subito in modo non del tutto facile: dovrà vedersela con la colombiana Camila Osorio. Si tratta dello spot di Elisabetta Cocciaretto, che partirà con una qualificata e potrebbe avere l’ex campionessa degli Australian Open Sofia Kenin.

Nella parte bassa, invece, Lucia Bronzetti. Un solo precedente tra lei e la spagnola Cristina Bucsa, nel 2021 a livello di primo turno a Limoges (WTA 125). Era dicembre, e fu l’iberica a imporsi in tre set. Lo spot è quello della bulgara Viktoriya Tomova e della ceca Marie Bouzkova, con variabile da tenere d’occhio rispondente al nome della russa Veronika Kudermetova.

Forse la parte più interessante è l’ultima, se non altro per il primo turno di spicco Tauson-Fernandez (o meglio, di spicco considerando la danese ancora potenzialmente in grado di tornare ai livelli di quando era una promessa tra le maggiori). C’è però anche Bianca Andreescu, che vuole ben onorare la wild card concessale.

TABELLONE WTA 250 OSAKA 2024

Frech (POL) [1]-Osorio (COL)

Kessler (USA)-Qualificata

Kenin (USA) [WC]-Qualificata

Qualificata-Cocciaretto (ITA) [8]

Mertens (BEL) [3]-Hontama (JPN) [WC]

Qualificata-Zheng (CHN) [PR]

Bouzas Maneiro (ESP)-Saito (JPN) [WC]

Krueger (USA)-Avanesyan (ARM) [5]

Tomova (BUL) [6]-Qualificata

Bronzetti (ITA)-Bucsa (ESP)

Volynets (USA)-Kudermetova

Uchijima (JPN)-Bouzkova (CZE) [4]

Parry (FRA) [7]-E. Andreeva

Andreescu (CAN) [WC]-Minnen (BEL)

Qualificata-Dart (GBR)

Tauson (DEN)-Fernandez (CAN) [2]