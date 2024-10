Matteo Berrettini al via del torneo di Stoccolma: l’obiettivo è crescere di condizione

Matteo Berrettini nuovamente in scena. Il tennista romano, eliminato da Holger Rune nel secondo turno del Masters1000 di Shanghai (Cina), va in cerca della miglior condizione e confida di fare strada nella stagione dei tornei indoor. La scelta di Matteo è ricaduta sul torneo di Stoccolma (Svezia), in programma dal 12 al 20 ottobre. Matteo è parte del tabellone principale, insieme agli altri italiani, Luciano Darderi e Lorenzo Sonego.

Attualmente n.41 del ranking, Berrettini ha due obiettivi: scalare la classifica e portarsi il più vicino possibile alla top-32 al fine di garantirsi una presenza tra le teste di serie del prossimo Australian Open; acquisire ulteriormente il ritmo partita in vista delle Finali di Coppa Davis, in programma dal 19 al 24 novembre a Malaga (Spagna) sul veloce indoor.

Pertanto, si giocherà su di una superficie nella quale il tennis di Matteo può essere particolarmente efficace e, di conseguenza, il riuscire a vincere partite potrebbe essere funzionale. Un evento, quello in Svezia, che vedrà al via il russo Andrey Rublev, il norvegese Casper Ruud, lo statunitense Tommy Paul, l’australiano Alexei Popyrin, l’americano Brandon Nakashima e l’olandese Tallon Griekspoor.

ENTRY-LIST ATP STOCCOLMA 2024

Seed Nome Seeding Ranking Entry Ranking 1 (LE) Andrey Rublev 6 6 2 Casper Ruud 9 9 3 Grigor Dimitrov 10 10 4 Tommy Paul 13 13 5 Alexei Popyrin 24 24 6 Nicolas Jarry 29 28 7 Brandon Nakashima 35 39 8 Tallon Griekspoor 40 38 Luciano Darderi 42 41 Matteo Berrettini 44 43 Pedro Martinez 45 42 Lorenzo Sonego 49 50 Cameron Norrie 52 52 Miomir Kecmanovic 55 53 Pavel Kotov 56 61 Alejandro Davidovich Fokina 64 63 Corentin Moutet 72 69 Alexandre Muller 74 70 Aleksandar Kovacevic 76 72 Sumit Nagal 83 82 (WC) Stan Wawrinka 236 (WC) Elias Ymer 252 Dominic Stricker 322 94 (PR) (WC) Leo Borg 571 (Q) (Q) (Q) (Q)

Si spera che il fisico dell’azzurro reagisca bene, viste le difficoltà evidenti nel riuscire a gestire lo sforzo partita dopo partita. Un Berrettini in forma, ovviamente, sarebbe molto importante per la riconquista dell’Insalatiera, partendo dal presupposto che si spera di avere anche un Jannik Sinner pronto e determinato come nel 2023.