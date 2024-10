Superbike oggi, GP Spagna 2024: orari Superpole e gara-1, programma, tv, streaming

Oggi, sabato 19 ottobre, seconda giornata del week end di Jerez de la Frontera, ultima tappa del Mondiale 2024 di Superbike. Sul circuito andaluso i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Dopo la disputa dell’ultimo turno di prove libere, la Superpole e Gara-1 terranno banco e i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione.

Toprak Razgatlioglu si presenta al via di questo week end con 46 punti di vantaggio su Nicolò Bulega, autore di una grande stagione d’esordio nella categoria con la Ducati factory del team Aruba. Con 62 punti da assegnare nell’arco dell’intero fine-settimana è chiaro come il turco sia favorito. Gli basterà infatti arrivare al termine di gara-1 con 37 punti vantaggio sull’italiano e i giochi saranno fatti.

Bulega, quindi, dovrà inventarsi qualcosa e sperare anche negli errori del suo avversario, dal momento che il margine di Toprak è particolarmente rilevante. Vedremo anche altri sapranno inserirsi nella lotta, si pensi ad Andrea Iannone, Danilo Petrucci e ad Alvaro Bautista, tutti piloti Ducati e con l’ambizione di centrare il bersaglio grosso in questo round.

La seconda giornata del week end del Mondiale di Superbike a Jerez de la Frontera (Spagna) sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it copriranno in chiaro e in diretta esclusivamente gara-1, mentre la Superpole sarà un’esclusiva di Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della Superpole e di gara-1.

GP SPAGNA SUPERBIKE 2024 OGGI

Sabato 19 ottobre

Ore 09.15 Superbike, prove libere 3 – Nessuna copertura tv/streaming.

Ore 11.00 Superbike, Superpole – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (204).

Ore 14.00 Superbike – Gara 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (204), TV8.

PROGRAMMA GP SPAGNA SUPERBIKE 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208); TV8 trasmetterà in chiaro e in diretta solo gara-1, mentre la Superpole sarà coperta esclusivamente da Sky Sport.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro e in diretta solo Gara-1, mentre la Superpole sarà coperta esclusivamente da Sky Sport.

Diretta testuale: OA Sport (Superpole e Gara-1)

SUPERBIKE SU TV8 OGGI

Sabato 19 ottobre

Ore 14.00 Superbike, Gara 1 – Diretta in chiaro