Sport in tv oggi (venerdì 4 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi venerdì 4 ottobre ci aspetta una giornata ricca di sport. Luna Rossa torna in acqua per sfidare INEOS Britannia nella finale della Louis Vuitton Cup: il sodalizio italiano dovrà vincere entrambe le regate per trascinare la serie alla bella di spareggio. Inizia il fine settimana della MotoGP con prove libere e pre-qualifiche del GP del Giappone, mentre gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con Tour of Langkawi e CRO Race.

Spazio anche anche ai tornei di tennis della settimana con gli impegni di Fognini, Arnaldi, Errani/Paolini e all’Eurolega di basket con il match della Virtus Bologna. La Coppa del Mondo di arrampicata sportiva, i Mondiali juniores di judo, Galles-Italia di rugby femminile, la pallanuoto femminile, i tornei di golf e il palinsesto del calcio completano il quadro. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi venerdì 4 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 4 ottobre

02.00 MOTO3 – GP Giappone, prove libere (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

02.40 CICLISMO – Tour de Langkawi, sesta tappa: Batu Pahat-Kulai (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 04.20)

02.50 MOTO2 – GP Giappone, prove libere (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

03.45 MOTOGP – GP Giappone, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

06.15 MOTO3 – GP Giappone, prove 1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

06.30 TENNIS – ATP Masters 1000 Pechino, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Uno dalle ore 10.00 alle ore 14.00; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Fognini-Paul (ore 06.30), Arnaldi-Svajda (secondo match dalle ore 06.30)

07.00 TENNIS – WTA 1000 Pechino, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Uno dalle ore 10.00 alle ore 14.00; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Plus, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Errani/Paolini-Haddad Maia/Siegemund (ore 07.00)

07.00 JUDO – Mondiali juniores, terza giornata (diretta streaming su Judo Tv)

07.05 MOTO2 – GP Giappone, prove 1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

08.00 MOTOGP – GP Giappone, prove (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.00 GOLF (DP World Tour) – Alfred Dunkill Links Championship, secondo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 13.00)

09.00 SURF – World League Challenger Series a Ericeira (diretta streaming su Discovery+)

11.00 PADEL – Paris Major (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.55 CICLISMO – CRO Race, quarta tappa: Krk-Labin (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 15.00; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 15.00)

13.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Speed maschile/femminile, tabellone finale (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.10 VELA – Louis Vuitton Cup, finale (gara-11 ed eventuale gara-12): Luna Rossa-INEOS Britannia (diretta tv su Italia 1, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup; diretta streaming su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Sanderson Farms Championship, secondo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 22.00; diretta streaming su Discovey+; diretta streaming su Sky Go e NOW dalle ore 22.00)

16.00 RUGBY FEMMINILE (WXV 2) – Galles-Italia (diretta streaming su RugbyPassTv)

18.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League, qualificazione) – Padova-Pireo (non è prevista diretta tv/streaming)

18.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League, qualificazione) – Trieste-Keruleti (non è prevista diretta tv/streaming)

18.30 CALCIO (Serie A) – Napoli-Como (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

19.30 BASKET (Eurolega) – Fenerbahce-Olympiakos (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Augsburg-Borussia Moenchengladbach (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie B) – Sampdoria-Juve Stabia (diretta streaming su DAZN)

20.30 CALCIO (Serie C) – Atalanta U23-Giana Erminio (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Lecco-Renate (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Rimini-SPAL (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Foggia-Taranto (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League, qualificazione) – Eger-Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

20.45 CALCIO (Serie A) – Verona-Venezia (diretta streaming su DAZN)

20.45 CALCIO (Ligue 1 francese) – Marsiglia-Angers (non è prevista diretta tv/streaming)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Leganes-Valencia (diretta streaming su DAZN)

21.00 BASKET (Eurolega) – Paris-Stella Rossa (diretta streaming su DAZN)

21.00 BASKET (Eurolega) – Virtus Bologna-Anadolu Efes Istanbul (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

22.15 MOUNTAIN BIKE (World Series) – XCC elite femminile a St. Anne (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

23.00 MOUNTAIN BIKE (World Series) – XCC elite maschile a St. Anne (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)