LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA: Luna Rossa cerca la rimonta disperata

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di regate tra Luna Rossa Prada Pirelli e Ineos Britannia per la finale della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nella 37ma America’s Cup. Quest’oggi è in programma gara-11 e l’eventuale gara-12, nel caso in cui il sodalizio italiano dovesse vincere il primo match race del giorno.

Il team britannico si trova infatti in vantaggio 6-4 nella serie, quindi si trova ad un solo successo dalla conquista della Louis Vuitton Cup e dalla qualificazione per l’ultimo atto della 37ma Coppa America. Luna Rossa, per bissare il trionfo di tre anni fa nella Prada Cup e confermarsi per la seconda edizione consecutiva il Challenger ufficiale di New Zealand, dovrà compiere un’impresa titanica.

Il team Prada Pirelli è spalle al muro, con l’obbligo di vincere tre regate consecutive (tra sabato e domenica) nelle acque catalane per ribaltare la situazione e aggiudicarsi la serie allo spareggio per 7-6. Una rimonta complicatissima, ma non impossibile, considerando il valore della barca e dell’equipaggio per quanto visto nelle ultime settimane a Barcellona.

Si comincia alle ore 14.10 (meteo permettendo) con la partenza di gara-11 tra Luna Rossa e Ineos Britannia, mentre a seguire è prevista l’eventuale gara-12 non prima delle 15.15. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un momento della magia della Coppa America: buon divertimento!