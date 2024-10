LIVE MotoGP, GP Giappone 2024 in DIRETTA: riparte a Motegi il duello tra Bagnaia e Martin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere e delle pre-qualifiche del Gran Premio del Giappone sul circuito di Motegi, in casa della Honda.

Si arriva a questa tappa con un duello accesissimo per il Mondiale tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia. Il tre volte campione del mondo ha recuperato in totale tre punti in Indonesia ed è a 21 punti di distanza nei confronti di Martinator. In Giappone Pecco non ha mai vinto, ma in questi giorni ha dichiarato di essere molto a suo agio sulla pista giapponese. Il distacco è recuperabile, considerando che con questa mancano ancora cinque gare e ci sono tanti punti a disposizione.

Martin ha vinto la gara dell’anno scorso, ma attenzione anche ad altri piloti come Marc Marquez ed Enea Bastianini. Il Cabroncito ha vinto ben tre volte a Motegi e va alla ricerca di un poker che non è riuscito a nessuno nella storia di questo Gran Premio. La Bestia ha dato garanzie specie sulla gara lunga e a Mandalika è caduto mentre stava recuperando e forzando per cercare di andare a vincere la gara.

Alle 3.45 le prove libere 1, alle 8.00 le pre-qualifiche.