Sport in tv oggi (venerdì 25 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 25 ottobre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

In primo piano il tennis con il torneo di Vienna. Due gli azzurri qualificati ai quarti di finale, ovvero Matteo Berrettini opposto al russo Karen Khachanov e Lorenzo Musetti che sfiderà il n.3 del mondo, Alexander Zverev. Due sfide complesse per i nostri portacolori che aspirano a proseguire nel loro cammino.

Da non dimenticare l’inizio dei week end di F1 e del Motomondiale. Il Circus delle quattro-ruote sarà in Messico per svolgere il consueto giorno di prove libere, mentre in quello delle due-ruote in Thailandia si farà sul serio fin da subito, considerando le pre-qualifiche delle tre categorie. Questo e molto altro da seguire in nostra compagnia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 25 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 25 ottobre

02.30 Nuoto, Coppa del Mondo a Incheon: seconda giornata (batterie) – Diretta streaming su World Aquatics.

04.00 Moto3, GP Thailandia 2024: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

04.50 Moto2, GP Thailandia 2024: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

05.00 Golf, Japan Championship: seconda giornata – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

05.00 Tennis, WTA Tokyo 2024: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

05.45 MotoGP, GP Thailandia 2024: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

07.00 Tennis, WTA Guangzhou 2024: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

(Bronzetti vs Wang 4° match e inizio programma dalle 07.00 italiane)

08.15 Moto3, GP Thailandia 2024: Pre-qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

09.05 Moto2, GP Thailandia 2024: Pre-qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.00 MotoGP, GP Thailandia 2024: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

12.30 Nuoto, Coppa del Mondo a Incheon: seconda giornata (finali) – Diretta streaming su World Aquatics.

12.45 Snooker, Northen Ireland Open: quarti di finale – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.00 Tennis, ATP Basilea 2024: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

15.00 Short track, World Tour a Montreal (Canada): turni di qualificazione – Diretta streaming sul canale Youtube Skating ISU.

14.00 Tennis, ATP Vienna 2024: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Musetti vs Zverev 2° match e inizio programma dalle 14.00; Berrettini vs Khachanov 3° match e inizio programma dalle 14.00)

18.00 Pallanuoto femminile, EuroCup 2024: Rapallo vs Echeyde – Nessuna copertura tv/streaming.

18.00 Pallamano femminile, Qualificazioni Mondiali 2025: Italia vs Bulgaria – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su Pallamano Tv.

18.15 Calcio femminile, Amichevole: Italia vs Malta – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

18.30 Calcio, Serie A: Udinese vs Cagliari – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

19.30 Pallanuoto, Serie A1: Posillipo vs Trieste – Nessuna copertura tv/streaming.

19.45 Basket, Eurolega: Fenerbahce vs Panatinaikos – Diretta streaming su DAZN.

20.00 Pallanuoto femminile, EuroCup 2024: Trieste vs Lille – Nessuna copertura tv/streaming.

20.30 Calcio, Serie B: Spezia vs Bari – Diretta streaming su DAZN.

20.30 F1, GP Messico 2024: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Basket, Eurolega: Barcellona vs Lyon-Villeurbanne – Diretta streaming su DAZN.

20.35 Rugby, United Rugby Championship: Benetton vs Bulls – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.35 Rugby, United Rugby Championship: Scarlets vs Zebre – Diretta tv su Sky Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Basket, Serie A2: Cividale vs Vigevano – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

20.45 Basket, Eurolega: Bayern vs Olympiakos – Diretta streaming su DAZN.

20.45 Calcio, Serie A: Torino vs Como – Diretta tv su DAZN (213); in streaming su DAZN.

21.00 Golf, Simmons Bank Championship: prima giornata – Diretta streaming su Discovery.

21.00 Calcio, Premier League: Leicester vs Nottingham – Diretta tv su Sky Sport 257; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, laLiga: Espanyol vs Siviglia – Diretta streaming su DAZN.

22.55 Pattinaggio artistico, Skate Canada 2024: Short program coppie d’artistico – Diretta streaming su Discovery+.

00.00 F1, GP Messico: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.