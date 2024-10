LIVE Italia-Malta, amichevole calcio femminile in DIRETTA: tanti gol in arrivo per le azzurre?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Malta di calcio femminile, amichevole che si disputerà allo stadio ‘Tre Fontane’ di Roma.

Le azzurre, dopo aver centrato la qualificazione per gli Europei di calcio del 2025 che si giocheranno in Svizzera, saranno impegnate in due amichevoli, oggi con la nazionale maltese e martedì 29 ottobre con l’11 spagnolo, per mettere minuti nelle gambe, testare il gruppo e arrivare pronte all’appuntamento continentale che avrà luogo dal 2 al 27 luglio con 9 squadre già alla fase finale (ad oggi sono già qualificate Danimarca, Inghilterra, Francia, Germania, Islanda, Italia, Paesi Bassi, Spagna e, ovviamente Svizzera) mentre altre 7 verranno ammesse tramite i playoff.

Mister Andrea Soncin per il terzo incontro tra la compagine italiana e quella maltese (i precedenti sono tutti a favore delle azzurre e tutti disputati nel 2019) ha deciso di convocare 30 giocatrici tra cui le principali novità sono rappresentate dal ritorno di Francesca Durante (portiere della Fiorentina in prestito dall’Inter) ed Eleonora Goldoni (centrocampista della Lazio). Per Durante sarà la prima occasione dopo l’assenza con la maglia della Nazionale dal mondiale del 2023 mentre per Goldoni dura da sei anni l’assenza con la maglia azzurra.

Molto in forma, finora, Sofia cantore, attaccante della Juventus che fin qui in stagione ha segnato tra Serie A (7 presenze) e Champions League (4 presenze) 6 gol, Manuela Giuliano, centrocampista della Roma che ha segnato ben 7 gol tra Campionato e Champions League da inizio competizioni e Agnese Bonfantini, 7 gol tra Serie A e UWCL sempre nella stagione 2024-2025.

Le convocate per l’incontro con Malta sono le seguenti:

Portieri: Rachele Baldi (Inter), Francesca Durante (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan), Margot Shore (Bologna);

Difensori: Elisa Bartoli (Inter), Valentina Bergamaschi (Juventus), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Fiorentina), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Elisabetta Oliviero (Lazio), Julie Piga (Milan), Angelica Soffia (Milan);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Giulia Dragoni (Roma), Manuela Giugliano (Roma), Eleonora Goldoni (Lazio), Giada Greggi (Roma), Eva Schatzer (Juventus), Emma Severini (Fiorentina);

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Fiorentina), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Martina Piemonte (Lazio).

L’amichevole tra Italia e Malta andrà in scena questa sera alle ore 18:15. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro con aggiornamenti costanti e cronaca in tempo reale. Non resta che darvi appuntamento a questa sera. Buon divertimento!