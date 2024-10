LIVE Berrettini-Khachanov, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: il ritrovato russo sulla strada della semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di quarti di finale tra Matteo Berrettini e Karen Khachanov.

Quarto di finale che, se vinto, aprirebbe scenari molto interessanti per il romano in ottica chiudere l’annata in top 30, o quantomeno tra i primi 32 giocatori del mondo. Essere testa di serie agli Australian Open cambierebbe totalmente la prospettiva al giocatore azzurro. Vincendo infatti si porterebbe dentro al seeding provvisorio di Melbourne, al 32° posto virtuale.

Il russo sembra finalmente tornato ai suoi livelli. Dopo una stagione deludente, il titolo 250 conquistato ad Almaty (KAZ) pare aver dato nuova linfa al russo, ex top 10, che ha vinto due ottime partite qui in Austria. Ha infatti superato il bombardiere verde-oro Thiago Seyboth (6-4, 6-2) e in rimonta il temibile USA Brandon Nakashima, che peraltro era un rivale del romano per un posto in top 30 e che questa settimana non potrà più superarlo.

Le due vittorie contro Fucsovics e soprattutto contro Tiafoe, hanno comunque dato segnali importanti a Berrettini, che sul veloce indoor è uno dei peggiori clienti in circolazione. Quest’oggi, si cerca la semifinale in un ATP 500 che manca dal 2021, eravamo al Queen’s Club, giardino di casa del romano.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di quarti di finale tra Matteo Berrettini e Karen Khachanov. Si parte non prima delle 18, prima Musetti-Zverev (2° dalle 14:00)!!