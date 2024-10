Sport in tv oggi (martedì 8 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, martedì 8 ottobre, ci aspetta una giornata intensa per i colori azzurri con diversi eventi sportivi di rilievo in agenda. Si comincia in mattinata con il WTA 1000 di Wuhan e l’ATP 1000 di Shanghai, in cui Flavio Cobolli sfida il fenomeno serbo Novak Djokovic per andare a caccia di un posto negli ottavi di finale del prestigioso torneo cinese.

Riflettori puntati anche sul ciclismo, con la gara femminile e maschile delle Tre Valli Varesine, mentre Luna Rossa torna in acqua a Barcellona per le ultime regate di flotta della fase a gironi della prima edizione della Women’s America’s Cup, ovvero la versione della Coppa America riservata alle donne (equipaggi di quattro persone a bordo degli AC40).

Sport di squadra protagonisti in serata con le coppe europee dei club: comincia il percorso della Roma (di scena in casa contro il Wolfsburg) nella fase a gironi della Champions League di calcio femminile, mentre per quanto riguarda il basket maschile vedremo in azione l’Umana Reyer Venezia in Eurocup e la Dinamo Sassari in FIBA Europe Cup.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi martedì 8 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 8 ottobre

5.00 Tennis, WTA Wuhan: primo turno – Diretta tv su Supertennis e Sky Sport Tennis, live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

6.30 Tennis, ATP Shanghai: sedicesimi di finale (3° match sul centrale, non prima delle 12.30, Flavio Cobolli-Novak Djokovic) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

9.00 Ciclismo femminile: Tre Valli Varesine – Diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 2, live streaming su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

11.00 Vela, America’s Cup femminile: fase a gironi (gruppo B alle 11.00, gruppo A con Luna Rossa alle 14.00) – Diretta tv su Sky Sport America’s Cup, live streaming sul canale Youtube di America’s Cup, Sky Go e NOW

14.00 Ciclismo femminile, Simac Ladies Tour: prologo – Diretta tv su Eurosport 2, live streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

14.15 Ciclismo: Tre Valli Varesine – Diretta tv su Rai Sport (fino alle 15.00), Rai 2 (dalle 15.00 in poi) ed Eurosport 2 (dalle 15.30), live streaming su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

18.45 Calcio femminile, Champions League: Roma-Wolfsburg – Diretta streaming su DAZN

20.00 Basket, Eurocup: Reyer Venezia-JL Bourg – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, live streaming su Sky Go, NOW e DAZN

20.30 Basket, FIBA Europe Cup: Sporting CP-Dinamo Sassari – Diretta streaming sul canale Youtube della FIBA