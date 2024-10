LIVE Cobolli-Djokovic, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: il romano deve credere nell’impresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 3° turno del Masters1000 di Shanghai tra Flavio Cobolli e Novak Djokovic.

Giornata da ricordare nella vita del giovane romano, affronta per la prima volta il suo idolo tennistico, il serbo campione di tutto. Già a Barcellona, in questo suo 2024 delle tante “prime volte”, aveva affrontato Rafael Nadal nella sua Barcellona, in un match in cui l’emozione non fu poca.

Cobolli si è regalato questa prima volta battendo in tre set e in rimonta un altro pluri campione Slam, ma molto più in parabola discendente del serbo. La vittoria contro Wawrinka è arrivata con un solo break messo a segno e addirittura nessuno subito. Quest’oggi, serve la partita perfetta per avanzare ancora.

Djokovic gioca questo torneo come fosse uno Slam, visto che potrebbe metterlo al sicuro di un posto tra i primi 8 giocatori dell’anno, e quindi partecipare al torneo di cui già comunque detiene il record di vittorie (7). Il cinque volte campione di Shanghai è entrato nel torneo in una dura battaglia contro Alex Michelsen e, purtroppo per il romano, sarà già in “clima torneo”.

Non resta che gustarci una partita senza niente da perdere per il giocatore nostrano, che però potrebbe rendere unica ancor di più questa stagione. Si parte alle 12:30 con la DIRETTA LIVE del match di 3° turno tra Flavio Cobolli e Novak Djokovic, vi aspettiamo!