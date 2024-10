LIVE Roma-Wolfsburg, Champions League calcio femminile in DIRETTA: inizio del girone da brividi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La Roma Femminile di Alessandro Spugna è già pronta e carica, in vista della sfida al Tre Fontane contro le temibili tedesche del Wolfsburg. Sarà una partita emozionante e cruciale per le giallorosse, nonostante sia solo il primo incontro della fase a gironi di Champions League, con punti importanti in palio per il cammino verso la qualificazione.

La Roma ha conquistato l’accesso alla fase a gironi della massima competizione europea superando agevolmente il Servette nel playoff. Il Wolfsburg invece ha dominato la Fiorentina, infliggendole una pesante sconfitta. Dopo il 7-0 ottenuto al Viola Park, le tedesche hanno replicato con un netto 5-0 nel match di ritorno.

Le probabili formazioni

Roma (4-3-3): Ceasar; Thogersen, Kumagai, Minami, Harshaw; Greggi , Troelsgaard, Giugliano; Glionna, Giacinti, Viens .

Wolfsburg (4-3-3): Frohms; Wilms, Moinge, Hegering, Nuria Rabano; Huth,Lattwein, Hagel; Endemann, Popp, Brand

