Sport in tv oggi (martedì 15 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 15 ottobre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sull’Eurolega di basket con gli impegni dell’Olimpia Milano e della Virtus Bologna. La compagine meneghina affronterà i greci dell’Olimpiakos in un confronto complicato, in cui la compagine allenata da Ettore Messina si aspetta una prova di personalità. Lo stesso discorso può valere per le V nere che tra le mura amiche giocheranno contro lo Zalgiris Kaunas.

In primo piano il tennis con i tornei della stagione indoor in corso di svolgimento. Fabio Fognini ad Almaty e Sara Errani a Ningbo impegnati in singolare, mentre ci sarà un doppio inedito formato da Lorenzo Sonego e Luciano Darderi a Stoccolma. Nel tardo pomeriggio assisteremo anche al match della Nazionale italiana U21 di calcio contro l’Irlanda, partita valida per le qualificazioni agli Europei di categoria.

Guarda l’Eurolega di basket su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 15 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 15 ottobre

03.40 Tennis, WTA Osaka: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW.

07.05 Ciclismo, Tour of Guagxi: prima tappa – Diretta streaming su Discovery+.

08.00 Tennis, WTA Ningbo: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW.

(Errani vs Boulter 2° match e inizio programma alle 08.00 italiane)

08.00 Tennis, ATP Almaty: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Fognini vs Virtanen 2° match e inizio programma alle 08.00)

09.00 Tennistavolo, Europei 2024: prima giornata – Diretta streaming su ETTU TV.

12.00 Tennis, ATP Anversa: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

13.00 Tennis, ATP Stoccolma: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

13.00 Tennis, ATP Stoccolma: primo turno doppio – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Sonego/Darderi vs Nys/Zielinski 3° match e inizio programma alle 13.00)

17.30 Basket, Champions League: Maccabi Ironi Ramat Gan vs VEF Riga – Diretta streaming su DAZN.

18.30 Basket, Champions League: Karsiyaka vs Saint Quentin – Diretta streaming su DAZN.

18.30 Calcio, Qualificazioni Europei U21: Italia vs Irlanda – Diretta tv su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay.

18.30 Basket, Eurocup: Cedevita Olimpija vs Lietkabelis – Diretta streaming su DAZN.

19.00 Basket, Eurocup: Hapoel Tel-Aviv vs Gran Canaria – Diretta streaming su DAZN.

19.30 Basket, Eurocup: Hamburg vs Cluj-Napoca – Diretta streaming su DAZN.

19.30 Basket, Eurocup: JL Bourg vs Turk Telekom – Diretta streaming su DAZN.

19.30 Basket, Eurolega: Alba Berlino vs Lyon-Villeurbanne – Diretta streaming su DAZN.

19.45 Basket, Eurolega: Fenerbahce vs Stella Rossa – Diretta streaming su DAZN.

20.00 Basket, Champions League: Bonn vs Aek Athens – Diretta streaming su DAZN.

20.05 Basket, Eurolega: Maccabi Tel Aviv vs Anadolu Efes – Diretta streaming su DAZN.

20.15 Basket, Eurolega: Olympiakos vs Olimpia Milano – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Basket, Champions League: Tortona vs Manresa – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Baskonia vs Real Madrid – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Virtus Bologna vs Zalgiris Kaunas – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.45 Basket, Eurolega: Partizan vs Bayern – Diretta streaming su DAZN.

20.45 Calcio, Nations League: Polonia vs Croazia – Diretta streaming su UEFA TV.

20.45 Calcio, Nations League: Scozia vs Portogallo – Diretta streaming su UEFA TV.

20.45 Calcio, Nations League: Spagna vs Serbia – Diretta streaming su UEFA TV.

20.45 Calcio, Nations League: Svizzera vs Danimarca – Diretta streaming su UEFA TV.

20.45 Calcio, Nations League: Kosovo vs Cipro – Diretta streaming su UEFA TV.

20.45 Calcio, Nations League: Lituania vs Romania – Diretta streaming su UEFA TV.

20.45 Calcio, Nations League: Bielorussia vs Lussemburgo – Diretta streaming su UEFA TV.

20.45 Calcio, Nations League: Irlanda del Nord vs Bulgaria – Diretta streaming su UEFA TV.