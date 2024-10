LIVE Olympiacos-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: trasferta infuocata in Grecia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Olympiacos Pireo-Olimpia Milano, terza giornata dell’Eurolega di basket 2024! E’ il primo impegno dei meneghini nella settimana del doppio turno, con i campioni d’Italia attesi dalla sfida interna contro lo Zalgiris Kaunas giovedì sera al Forum di Assago.

L’EA7 Emporio Armani si è sbloccata in Eurolega venerdì scorso vincendo in casa contro il Paris Basketball (79-74) grazie ad i punti decisivi di Shavon Shields (21) e di Nikola Mirotic (13), riscattando così il ko al debutto stagionale contro l’AS Monaco (93-80) dell’ex Mike James. I due fuoriclasse saranno chiamati nuovamente a trascinare i compagni in un clima infuocato, con Dimitrijevic pronto a dettare i ritmi di gioco.

L’Olympiacos Pireo ha lo stesso bilancio dell’Olimpia Milano finora con un ko alla prima giornata contro il Fenerbahce Istanbul (82-71) seguito da un’affermazione casalinga contro lo Zalgiris Kaunas (74-68) guidato in panchina da coach Andrea Trinchieri. Fari puntati su Sasha Vezenkov ritornato ad Atene dopo l’esperienza in NBA, da dove è arrivato in estate il francese Evan Fournier che si è messo subito in mostra con la squadra greca.

Inizio del match previsto alle 20:15 italiane al Peace&Friendship Stadium di Atene (Grecia), con la diretta TV affidata a Sky Sport Uno (canale 201) e quella streaming disponibile su SkyGO, Now TV e DAZN. Buon divertimento a tutti, con la diretta Live di OA Sport!